Declarația de dragoste pentru România făcută de o grecoaică. „În cele din urmă, a trebuit să vă vizitez țara”

O turistă din Grecia a vizitat de curând România împreună cu familia sa, iar la sfârșit a făcut una dintre cele mai frumoase declarații la adresa țării noastre.

Femeia a ținut să remarce faptul că românii au susținut de fiecare dată Grecia, amintind de gestul pompierilor români care au stins incendii pe tărâm elen. Ea și-a postat impresiile după ce a vizitat zona Brașovului, pe grupul de Facebook Forum Grecia.

„Sunt din Grecia. Românii susțin întotdeauna Grecia (când sunt incendii, cutremure sau în vacanțe). În cele din urmă a trebuit să vă vizitez țara. Am stat la Brașov vizitând orașele din zona asta. Trebuie să spun un singur lucru. Țara ta este atât de frumoasă. Oameni prietenoși și zâmbitori. Vă mulțumim pentru ospitalitate”, a scris Kiki Chatzi.

Cuvintele sale frumoase nu au trecut neobservate. În scurt timp, postarea grecoaicei a adunat 11.000 de aprecieri și câteva sute de comentarii și distribuiri. Cei mai mulți au lăudat Grecia.

„Minunate cuvinte! Data viitoare trebuie să vizitați Bucovina și Maramureș. Veți fi uimită! Vizitarea obiectivelor turistice este ceva unic, iar mâncarea tradițională românească este la fel de bună ca cea grecească. De asemenea, puteți vizita Delta Dunării, un rai al păsărilor și plantelor”, i-a recomandat cineva.



„Mulțumesc pentru cuvintele frumoase! Sper să vă întoarceți în România să vizitați și alte zone”, i-a scris altcineva. „Grecia este legată istoric de România. Să nu uităm razboiul balcanic și prințesa grecoaică căsatorita cu aventurierul rege român Carol al II-lea, căsătorie terminată datorită regelui nostru aventurier. Dacă era o căsătorie perfectă, poate România era scutită de comunism și ajutată de Grecia. Mulțumim pentru impresia bună pe care o aveți despre România. Sunt multe de vizitat. Iată gândurile bune de la un iubitor și susținător român al Greciei”, a amintit un alt internaut.

„Cu tot dragul te rugăm să revii...”

În discuție au intervenit și alți greci. „Bucureștiul este capitala mea preferată! După ce am fost o dată acolo, în același an am mai fost de 2 ori!”, a scris Manos Terzitane.

„Sunt din Brașov, plec în NW din Anglia și merg în vacanțe în Grecia uneori. Peste tot e frumos dacă iubești oamenii și vrei să le guști mâncarea și să le vizitezi locurile și să le cunoști istoria și cultura! Dumnezeu să vă binecuvânteze frații noștri întru Hristos!”, a scris altcineva.

„Cu tot dragul te rugăm să revii.... Așa cum și eu revin in Grecia de 18 ani cate 2-3 săptămâni pentru că iubesc Grecia la fel ca România”, a fost o altă postare.

„Ca să nu mai zic că grecii au fondat Tomis, Callatis, Histria etc pe coasta Mării Negre!”, a scris altcineva.

A existat și o replică mai puțin prietenoasă, când cineva a amintit de epoca fanariotă nefastă din istoria României, când în secolele XVIII-XIX Moldova și Muntenia au fost conduse de domnitori cu sânge grecesc.