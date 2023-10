Ce spune despre limba română ucraineanul care a învățat „Luceafărul” lui Mihai Eminescu pe de rost

Mihail, un ucrainean sosit la Brașov în martie anul trecut, a învățat românește și i-a recitat Andreei Marin „Luceafărul”. Fiica sa a învățat și ea românește și recită poezii pentru copii.

Un ucrainean care a venit prima dată în România la o lună de la declanșarea invaziei ruse în țara sa natală recită „Luceafărul” lui Mihai Eminescu, în limba română, de la început până la sfârșit! Deși puțini români reușesc o asemenea performanță, Mihail spune că a ajuns să fie pasionat de limba română, pe care a îndrăgit-o încă de la început.

Vedeta de televiziune Andreea Marin a urmărit un grup de copii ucraineni de la sosirea în țară, în primele zile de după invazia rusească în Ucraina, până acum. Fosta prezentatoare a emisiunii „Surprize, surprize!” este ambasador UNICEF și este alături de toți copiii care au nevoie de sprijin, prin campaniile pe care Națiunile Unite le organizează în România.

Între micuții a căror adaptare în România a urmărit-o vedeta se numără și Inga, fiica lui Mihail. Inga merge la o școală românească și a moștenit câteva dintre pasiunile tatălui său, între care cea pentru poezie și cea pentru limba română, astfel că i-a recitat și ea Andreei Marin o strofă dintr-o poezie în limba noastră.

A învățat românește pentru că a stat departe de ai lui

Mihail spune că a învățat românește pentru că nu a căutat să stea în grupuri de ucraineni, ci a căutat de la început compania românilor. Și-a găsit loc de muncă după numai trei zile de la sosirea la Brașov și de atunci s-a integrat foarte bine. Glumind, spune că încă nu a fost dat afară de la muncă, deși a trecut mai bine de un an și jumătate.

„Noi suntem în România din 22 martie, anul trecut. Am venit direct la Brașov, cu o mașină Lada veche, din perioada sovietică, așa că drumul a fost foarte greu, dar, cu ajutorul Lui Dumnezeu, am ajuns cu bine la Brașov. Aici am ajuns la CATTIA, unde am primit haine, mâncare, cazare și tot ce am avut nevoie. Pentru copii a fost foarte ușor, dar pentru adulți mai e și dorul de casă și când nu ai o siguranță, este foarte greu. Am două fete. Fiica mai mare, Inga, este în clasa I, iar cea mică merge la creșă. Mie îmi place limba română. Câte limbi știe omul, atâția oameni trăiesc în el”, a spus Mihail.

Andreea Marin spune că UNICEF pune tot sufletul și investește în educația acestor copii și, cu ajutorul specialiștilor, în sprijinul pentru întreaga familie.