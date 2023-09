Familii întregi de ucrainieni, speriate că vor ajunge pe drumuri. Sunt mame și cu opt copii

Mai multe familii de ucrainieni care s-au refugiat în România, la Arad, au ajuns la capătul puterilor. Mamele, copii și bunici, s-au adunat în Piața Avram Iancu din municipiul Arad pentru a cere ajutor.

Toți spun că trăiesc o dramă mai ales că sunt departe de soții lor și de casele pentru care au muncit toată viața. Mulți dintre ei au ajuns să nu mai aibă unde să locuiască. Situația lor s-a schimbat și nu mai sunt, spun ei, sprijiniți ca la început.

„Statul român oferea 70 de lei pe zi fiecărui refugiat din Ucraina. Din aceștia, 50 de lei ajungeau la proprietar pentru plata chiriei, iar 20 de lei la fiecare ucrainean pentru cheltuieli de mâncare, haine, întreținere. Din aprilie, însă statul român a oprit aceste plăți, deși spunea că banii vor veni în continuare. În aceste condiții, pentru multe din familiile de ucraineni care s-au stabilit în Arad este practic imposibil de trăit. Am ajuns să credem că banii sunt de la Uniunea Europeană, iar statul român îi oprește pentru el“, a declarat unul dintre cei prezenți în Piața Avram Iancu.

O ucraineancă refugiată în Arad are opt copii, iar soțul ei a rămas în Ucraina.

Nu au unde lăsa copiii

Mullte mame nu se pot angaja, deaorece nu are cine sta cu copiii lor. „Nu îmi pot permite un loc de muncă pentru că nu am cu cine să îmi las copiii, iar de ajutor nu mai beneficiez din aprilie. Am mai avut ceva bani strânși, dar în curând se vor termina. Se apropie iarna și nu știu cum voi supraviețui cu copilașii mei“, spune femeia.

Și cei care și-au găsit un loc de muncă afirmă că nu le este ușor să trăiască în România, deoarece se gândesc să nu vină zilele când la sfârșitul lunii nu vor avea cu ce să plătească chiria.