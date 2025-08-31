Aglomerație pe DN 1, autostrada A2 și DN 39. Pe ce tronsoane se circulă în coloană

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, duminică după-amiază, se înregistrează valori ridicate de trafic pe arterele rutiere principale dinspre destinațiile turistice de la mare și de pe Valea Prahovei către Capitală.

„Se circulă în coloană pe DN 1 Brașov-Ploiești, între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul către Ploiești, iar în celălalt sens între Poiana Țapului și Bușteni. De asemenea, aglomerație este semnalată pe raza loc. Comarnic, pe sensul de deplasare spre Ploiești”, a precizat Poliția Română, într-un comunicat transmis la ora 15.00.

Aglomerație și pe DN 39 și A2

Valori crescute de trafic sunt semnalate și pe autostrada A2, pe sensul dinspre Constanța către București, între localitățile Cernavodă și Fetești. Se circulă în coloană și pe DN 39, pe raza stațiunii Eforie Nord, pe sensul către Vama Veche, precum și pe sensul opus, între stațiunile Eforie Sud și Agigea.

Pentru evitarea timpului de așteptare în coloană, conducătorii auto sunt sfătuiți să opteze pentru rute alternative.

Ce rute alternațive au la dispoziție șoferii

Pentru DN 1 București - Ploiești - Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere:

București - Autostrada A3 - Ploiești - Cheia - DN 1A - Brașov;

București - Autostrada A1 - Pitești - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;

București - DN 71 - Târgoviște - DN 72A - Câmpulung - DN 73 - Râșnov;

București - Târgoviște - DN 71 Sinaia.

Pentru evitarea aglomerării autostrăzii A2 Constanța – București, Poliția Română recomandăm conducătorilor auto care se întorc de pe litoral folosirea rutelor alternative, respectiv:

DN 2A Constanța – Hârșova – Slobozia - Urziceni – DN 2 – București;

A2 – Fetești sau Drajna - DN 3A – Lehliu-Gară - DN 3 – Fundulea – București;

DN 3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (traversare cu bacul) – Călărași – DN 21 Călărași – Drajna - A2 Drajna – București (sau, din municipiul Călărași - DN 3 – Lehliu-Gară – Fundulea – București).

Pentru siguranța participanților la trafic, în condițiile intensificării deplasărilor la revenirea din ultimul week-end al verii, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române recomandă conducătorilor auto să ia în considerare următoarele sfaturi: creșterea distanței de siguranță între vehicule; evitarea depășirii coloanelor auto; planificarea cu atenție a traseului de parcurs și folosirea de rute alternative; manifestarea respectului față de ceilalți participanți la trafic, semnalizând orice intenție de schimbare a benzii de circulație sau a direcției, după o asigurare corespunzătoare; pe autostrăzi, semnalizarea din timp a intenției de schimbare a benzii de circulație și conducerea cu atenție sporită, evitarea preocupărilor de natură a distrage atenția de la condus.

„Nu folosiți banda de urgență! În nicio situație, nu urcați la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise!”, recomandă Poliția Română.