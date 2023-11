15 Noiembrie, ziua care nu se uită. E ținută minte și cu ajutorul celui mai longeviv eveniment atletic din România

Organizat în fiecare an din 1990 încoace, Crosul 15 Noiembrie a devenit cel mai longeviv eveniment atletic din România, care s-a disputat fără întrerupere. Ediția din acest an a avut mai multe curse

Peste 700 de sportivi amatori și cei mai buni duatloniști din România au luat startul la ediția de anul acesta a Crosului 15 Noiembrie. Evenimentul sportiv organizat în memoria revoltei muncitorești din 1987 a avut primul start în 1990 și de atunci se desfășoară neîntrerupt, în fiecare an, astfel că este cea mai veche competiție de atletism din România care s-a desfășurat fără întrerupere.

Crosul se desfășoară pe exact același traseu pe care l-au urmat muncitorii în „Ziua care nu se uită”, 15 Noiembrie 1987. Traseul are o lungime de 5 kilometri și leagă platforma Roman de zona Modarom, unde a fost punctul terminus al manifestărilor.

„De fiecare dată e un moment important pentru brașoveni și un eveniment care adună sute, mii de participanți. Crosul tradițional 15 Noiembrie este un moment de amintire a gestului eroic și al curajului celor care au strigat atunci împotriva dictaturii și, totodată, o lecție de istorie pentru generațiile următoare. Mă bucur că participă foarte mulți copii și tineri, copii care nu înțeleg ce-a însemnat cu adevărat momentul 15 Noiembrie 1987, pentru că au avut norocul să se nască în libertate”, a declarat Allen Coliban, primarul Brașovului.

Pentru sportivii care au participat la competiție a devenit o tradiție pe care nu o pot rata, chiar dacă erau obișnuiți cu temperaturi mult mai ridicate. O experiență foarte frumoasă a fost și pentru cei mai mici dintre participanți.

„A fost un pic greu, dar mi-a plăcut foarte mult. Cel mai greu a fost să merg pe bicicletă”, a spus Achim, care împlinește 9 ani odată cu aniversarea revoltei. „Eu nu am mai avut aer, dar am reușit până la urmă să ajung la final”, a spus Vlad, de 6 ani. „De câteva luni alerg și merg cu bicicleta, dar nu știu să vă spun de câte. Îmi place mai mult să alerg și azi, chiar dacă mi-am pierdut un pantof, nu am renunțat și am mers mai departe”, a spus Alesia, de 8 ani.

La ediția din acest an, pe lângă clasicul cros, au fost organizate mai multe competiții, inclusiv triatlon și o cursă de duatlon pentru cei mici.

În 15 Noiembrie 1987, muncitorii de la uzina de autocamioane „Steagu Roșu” Brașov s-au revoltat împotriva regimului comunist și au dat un prim semnal pentru ce avea să urmeze doi ani mai târziu: Revoluția din Decembrie 1989.