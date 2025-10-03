Un bărbat din Brăila a murit după ce a fost diagnosticat cu meningită provocată de virusul West Nile. Alte patru cazuri în județ

Unul dintre cei cinci pacienți din Brăila diagnosticați cu meningită provocată de virusul West Nile a murit. Direcția de Sănătate Publică atrage atenția asupra riscului și recomandă populației măsuri de protecție împotriva țânțarilor.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brăila a anunțat joi, 2 octombrie, că unul dintre cele cinci cazuri de meningită cauzată de virusul West Nile s-a soldat cu deces, iar celelalte patru sunt forme medii ale bolii, potrivit Obiectiv Vocea Brailei.

Bărbatul decedat este în satul Plopu, orașul Ianca. Pacientul, care avea comorbidități importante, nu a putut fi salvat în ciuda intervenției medicale.

În celelalte patru cazuri confirmate este vorba de persoane din municipiul Brăila și din comunele Gropeni și Vădeni. Potrivit DSP Brăila, pacienții prezintă forme medii de boală și se află pe o traiectorie pozitivă de recuperare.

Recomandările DSP Brăila

DSP Brăila atrage atenția asupra importanței măsurilor de prevenire a înțepăturilor de țânțari, principalul vector de transmitere a virusului West Nile.

Printre recomandări se numără: purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci și pantaloni lungi, mai ales seara sau în zonele cu vegetație densă; utilizarea substanțelor repelente (DEET, icaridin/picardin, IR 3535), conform instrucțiunilor de pe etichetă; montarea plaselor de protecție la ferestre și uși, dar și acoperirea pătuțurilor și cărucioarelor pentru copii; folosirea aerului condiționat și a insecticidelor în locuințe; eliminarea apelor stătute din gospodării, subsoluri de bloc, curți sau terenuri virane, unde se pot dezvolta larvele de țânțari.

Autoritățile sanitare subliniază necesitatea toaletării spațiilor verzi neîngrijite și a intervenției în zonele cu acumulări de apă provenite din conducte sparte, ploi sau canalizări nefuncționale.

Simptomele infectării cu virusul West Nile

Virusul West Nile, transmis prin înțepătura de țânțar, poate provoca de la simptome ușoare asemănătoare gripei, până la complicații neurologice severe, cum este meningita. Persoanele în vârstă și cele cu afecțiuni cronice prezintă cel mai ridicat risc de forme grave. Cazurile confirmate la Brăila se înscriu într-un context național de monitorizare atentă a infecțiilor cu West Nile, autoritățile sanitare recomandând populației vigilență și respectarea regulilor de protecție.