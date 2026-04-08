„Dobrogea Expres” a primit undă verde: Podul de la Brăila va fi legat direct de Delta Dunării prin 61 km de drum modern

Drumul Expres Brăila‑Tulcea, cunoscut sub denumirea de „Dobrogea Expres”, a primit primul aviz oficial, marcând un pas important în realizarea unuia dintre cele mai mari proiecte de infrastructură rutieră din estul României.

Compania Națională de Investiții Rutiere a aprobat Studiul de Fezabilitate pentru acest proiect, care urmează să fie transmis pe circuitul de avizare al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

„Undă verde pentru Drumul Expres Brăila‑Tulcea (Dobrogea Expres). O veste bună pentru evoluția unui alt proiect de infrastructură mare: Drumul Expres Brăila‑Tulcea, o investiție care va asigura conectivitatea Podului peste Dunăre de la Brăila cu Tulcea și Delta Dunării, a primit primul aviz”, a transmis Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, pe pagina sa de Facebook.

Drumul expres, cu o lungime de 61,6 kilometri, se va desfășura în județul Tulcea, între localitățile Jijila și Cataloi, traversând Smârdan, Jijila, Văcăreni, Luncavița, Isaccea, Niculițel, Frecăței, Somova, Nalbant și Mihail Kogălniceanu. Pe traseu vor fi construite 58 de structuri, între care poduri și pasaje, și cinci noduri rutiere, la Jijila, Luncavița, Isaccea, Telița și la intersecția cu Drumul Expres Tulcea‑Constanța.

Vor fi amenajate două parcări de scurtă durată, la kilometrii 12 și 41, două spații de servicii tip S1, la kilometrii 31 și 55, și un Centru de întreținere și coordonare.

Ministrul Ciprian Șerban a subliniat că proiectul Drumului Expres Brăila‑Tulcea reprezintă o „oportunitate concretă pentru crearea unei conexiuni la standarde europene între Moldova, Muntenia și Dobrogea, pentru dezvoltarea economică regională și pentru punerea în valoare a Deltei Dunării și a Portului Tulcea”.

Investiția va facilita conectivitatea directă cu Podul de la Brăila și va contribui la dezvoltarea turistică și economică a regiunii, reducând timpul de călătorie și îmbunătățind accesul spre Delta Dunării.