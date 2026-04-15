După ani de procese, profesorii brăileni își primesc banii: peste 9,3 milioane de lei, diferențele salariale restante plătite de stat

Cadrele didactice din județul Brăila au început să primească sumele restante rezultate din procesele câștigate împotriva statului în perioada 2017–2021.

Peste 9,3 milioane de lei au fost deja virate în conturile angajaților din învățământul preuniversitar, reprezentând atât diferențe salariale, cât și dobânzile aferente, potrivit , relatează Obiectiv Vocea Brăilei, care citează date ale Inspectoratului Școlar Județean.

Plățile au fost reluate la începutul acestui an, după ce Ministerul Educației a activat mecanismul prevăzut de OUG nr. 52/2025 și Ordinul nr. 3.226/2026, care stabilesc calendarul achitării sumelor datorate profesorilor.

La nivel național, odată cu salariile aferente lunii februarie 2026, au fost plătite tranșele restante și dobânzile pentru anul de plată 2025, în valoare totală de aproximativ 244 de milioane de lei. Sumele reprezintă drepturi salariale câștigate în instanță, achitate eșalonat conform legislației.

Din martie 2026, sistemul a intrat într-o nouă etapă, care vizează achitarea tranșelor aferente anului 2026, cu termen final de plată 31 decembrie. În iunie, profesorii vor primi tranșa a V‑a, reprezentând 35% din diferențele salariale stabilite prin OUG nr. 48/2022, estimată la 326 de milioane de lei la nivel național.

Brăila, printre județele unde plățile au fost făcute mai devreme

Cătălin Radu, liderul Sindicatului Învățământului „Gheorghe Corneliu Caranica”, a declarat că, în județul Brăila, ultima tranșă ( 35% din sumele datorate pentru hotărârile judecătorești din perioada 2017–2021) a fost achitată deja în luna martie, cu aproximativ o lună înaintea altor județe.

„Este un lucru pozitiv că la Brăila plățile s-au făcut mai rapid. La salariile din aprilie vor fi acordate tranșele de 5% și 10% pentru hotărârile judecătorești din perioada 2019–2023, care vizează în principal plata normei de hrană, inclusiv pe perioada concediilor de odihnă”, a precizat liderul sindical.

Sumele achitate acoperă drepturi ca gradația de merit, sporul CFP, plata orelor de dirigenție, sporurile pentru învățământ special sau pentru clase simultane.

Calendar de plată pe cinci ani pentru procesele recente

Pentru hotărârile judecătorești definitive din ultimii ani, statul a stabilit un calendar de plată întins pe cinci ani, astfel: 5% în primul an, 10% în al doilea, 25% în al treilea, 25% în al patrulea, 35% în al cincilea an.

Aceeași schemă se aplică și dobânzilor legale.

Peste 9,3 milioane de lei virați profesorilor brăileni

Dan Mihai Gheorghiță, inspector școlar general, a confirmat că majoritatea unităților de învățământ din județ au achitat sumele aferente anului 2025 odată cu salariile din martie.

Potrivit datelor oficiale, 7.766.377 lei au fost plătiți pentru diferențele salariale stabilite prin hotărâri judecătorești, iar 1.621.047 lei reprezintă dobânzile legale aferente.

În total, peste 9,3 milioane de lei au ajuns la angajații din învățământul brăilean.

Amintim că, la începutul lunii, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că în aprilie urmează să se facă plata tranșelor diferențelor salariale și a dobânzilor rezultate prin aplicarea hotărârilor judecătorești, aferente anului de plată 2026.

Vestea bună nu i-ar viza însă pe toți angajați din învățământul preuniversitar care au dat în judecată angajatorul și au câștigat, din mai multe județe venind semnale că școlilor li s-a impus un plafon de 10.000 lei/angajat pentru efectuarea acestor plăți. Sindicatele au reacționat, avertizând că măsura este ilegală.

„Am fost informați că există situații în care salariaților din învățământ nu li s-au achitat drepturile bănești dispuse prin hotărâri judecătorești având ca obiect majorările/creșterile salariale prevăzute de art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 şi art. 8 din Anexa nr. I cap. I lit. B, respectiv art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (diferențe salariale actualizate în funcție de rata inflației + dobânda legală penalizatoare), ci diferențele de drepturi prevăzute de O.U.G. nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021 (pentru care nu se calculează și nu se achită dobânda legală). Domnule Ministru, O asemenea dispoziție este lipsită de fundament legal, discriminatorie și contravine dispozițiilor aplicabile în materia executării hotărârilor judecătorești”, au avertizat sindicaliștii, într-o adresă comună a celor două federațiii din educație.