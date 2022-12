Imagini spectaculoase cu orășelul de turtă dulce creat de o familie de cofetari din nordul Moldovei FOTO

O familie de cofetari din județul Botoșani a reușit să realizeze un adevărat orășel din dulciuri, în special din turtă dulce, marțipan, ciocolată și biscuiți. Este o construcție unică, cel puțin în zona Moldovei, și a fost inspirată din poveștile clasice europene.

Florin Buhaciuc are 47 de ani și este botoșănean get-beget. Aproape toată viața și-a dedicat-o preparării prăjiturilor și a diferitelor tipuri de produse de cofetărie și, grație priceperii, a ajuns să lucreze mai bine de cinci ani în Anglia, în acest domeniu, pe post de cofetar șef.

Întors în România, a decis să facă ceva nemaivăzut, cel puțin în nordul Moldovei: construcții din dulciuri, după modelul poveștii lui Hans Christian Andersen, Hansel și Grettel. De această dată, nu este însă vorba doar de o căsuță, ci de un întreg orășel, confecționat mai ales din turtă dulce și marțipan.

Idee născută din pasiunea pentru basme, dar și pentru cofetărie

După cei cinci ani petrecuți în Anglia, ca șef cofetar, Florin Buhaciuc a revenit în orașul natal, la Botoșani, încercând să-și folosească experiența dobândită pentru a crea ceva diferit. Și-a deschis o cofetărie și, la începutul lunii decembrie, s-a gândit să facă ceva deosebit. Inspirat de ceea ce făcuse deja în Anglia, dar și de basmele sale preferate, cofetarul botoșănean s-a apucat de ceva aparte: un oraș întreg construit din dulciuri.

În Anglia făcuse, alături de soția sa, și ea cofetar, primul castel din preparate de cofetărie. Așa că a început orașul său din dulciuri, de la Botoșani, cu un castel uriaș, dar și o impresionantă casă a lui Moș Crăciun. Au urmat apoi un derdeluș, multe căsuțe de basm, poduri feerice, magazine, gări și chiar un tren cu aburi, ba chiar și un carusel, în mijlocul unui târg de Crăciun, cu standuri, ring de dans și pationar. O feerie inspirată din poveștile clasice ale marilor autori europeni.

„La cât de multe greutăți sunt în ziua de astăzi, este important să aducem oamenilor un zâmbet de buze și mai ales fericire copiilor. Ne-am bazat pe ceea ce știam noi, familia, din povești, din basme. Îi avem și pe Moș Crăciun, dar și pe Grinch, și multe alte personaje”, spune Florin Buhaciuc.

Întregul orășel a fost așezat pe o masă uriașă din cofetăria proprie, cel mai înalt castel având în jur de un metru înălțime.

Orașul de Crăciun, perfect comestibil

Întregul orășel, spune cofetarul botoșănean, este realizat din produse comestibile. Predomină turta dulce, marțipanul, biscuiții.

„Totul este comestibil. Am folosit multă turtă dulce, martipan, biscuit în formă de triunghi, biscuiți picnic, un icing care se întărește, pufarin. Am realizat chiar și un carusel din turtă dulce, cu un mecanism pe care l-am adaptat, să se poată învârti. Toate modelele au fost lucrate manual, fiindcă nu am avut nicio matriță. A trebuit să-l gândim de la structură până la finalizare. A contribuit toată familia”, spune Florin Buhaciuc.

Munca a fost infernală, mai ales că afacerea trebuia să meargă în tot acest timp. Altfel spus, abia după ce terminau programul la cofetărie se puteau apuca de macheta orașului din turtă dulce. Confecționarea sa a durat trei luni, inclusiv cu nopți pierdute.

„Trei luni am lucrat la acest orășel. Ne prindea și 2-3 noaptea, dar nu am vrut să renunțăm”, adaugă botoșăneanul.

În plus, este doar începutul, spune Florin Buhaciuc.

„Vrem să ajungem și la cea de-a 100 a ediție. Să ne specializăm în așa ceva și să fim tot mai buni, iar rezultatul să fie tot mai spectaculos”, mai spune cofetarul botoșănean.