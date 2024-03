Prețul poliței RCA, influențat de amenzile primite de șoferi în trafic

Prețurile polițelor RCA vor putea fi majorate de companiile de asigurări dacă proprietarul unei mașini este amendat de poliție chiar și pentru o parcare neregulamentară.

Amenzile de circulaţie primite de șoferi vor scădea bonusul acumulat în ultimii ani pentru asigurările RCA în care s-a condus fără accidente, urmând să fie luate în considerare și contravenţiile aplicate de Poliţia rutieră la calculul poliței, potrivit reprezentanţilor Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR). Mai exact, aceștia arată că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis un set de propuneri de modificare a stabilirii preţului poliţelor RCA, iar 80% dintre acestea vor duce la scumpirea poliţelor cu 30-40%.

„ASF pregăteşte acum modificări legislative pentru a elimina până şi posibilitatea de a avea reduceri de preţ pentru poliţele RCA“, arată sursa citată.

Astfel, companiile de asigurări vor avea mână liberă să interpreteze în favoarea lor orice abatere a unui şofer şi să îi majoreze preţul la RCA prin pierderea bonusului la calculul preţului RCA, precizează sursa citată.

„Un lucru este foarte clar: strategia ASF și a firmelor de asigurări s-a schimbat. Pentru că nu mai există justificări pentru majorarea tarifelor RCA pe fondul scăderii continue a numărului de dosare de daună, acum vor umbla la bonusurile clienților pentru ca aceștia să nu mai obțină atât de ușor reduceri de preț. Iar actualele propuneri transmise de către ASF sunt doar simple instrumente suplimentare puse la dispoziția companiilor de asigurări pentru a justifica neacordarea reducerilor clienților. Legat de corelarea amenzilor de circulație cu obținerea de bonus sau malus (creștere a prețului - n.r.), nu cred ca poate fi luată în considerare în mod serios dintr-un motiv des întâlnit. Multe sancțiuni aplicate de către Poliție sunt contestate și nu de puține ori câștigate în instanță după 2 ani de procese. În tot acest timp, clientul prezumtiv nevinovat, până la o decizie finală a instanței de judecată, este penalizat la prețul RCA de către compania de asigurări. Mi se pare profund injust. În realitate, ASF și companiile de asigurări sunt îngrijorate de procentul foarte mare de clienți care nu au produs accidente de circulație și trebuie recompensați cu reduceri de preț. În opinia acestora, prea mulți șoferi beneficiază de bonus, așa că vor să schimbe grila de aplicare a acestuia“, explică un expert în domeniu.

Titularul poate plăti pentru altul

La rândul lui, Valentin Porcișteanu, fost campion național de raliuri, cu o experiență de 20 de ani în motorsport și peste 10 ani de predare de cursuri de conducere defensivă, consideră că amenzile de circulație nu au nicio legătură cu primele RCA.

„Așa nu responsabilizezi pe nimeni. Să mă explic: RCA-ul este pe numele meu, împrumut mașina și respectivul încasează o amendă. Amenda este pe respectivele numere, iar RCA-ul îmi va crește mie chiar dacă eu nu am făcut accident patru ani și am bonus maxim. Dacă cineva vrea un sistem RCA corect, ar trebui organizeze unul ca în Europa. Când îți iei carnet primești și un set de numere de înmatriculare. Acestea nu sunt deci pe o anumită mașină, ci pe titular. Tu poți avea trei mașini, dar numerele sunt montate pe cea folosită în acel moment. Drept urmare, RCA-ul are un titular, iar acesta este bun de plată când greșește. Repet, amenzile de circulație pentru niște banalități cum ar fi o parcare aiurea nu au legătură cu RCA-ul. Înțeleg logica la o majorare a primei în cazul accidentelor grave, dar revenim la problema titularului. Unul face accidentul și altul achită RCA majorat“, a precizat Valentin Porcișteanu.

Alte modificări

În plus, transportatorii avertizează că va dispărea poliţa RCA valabilă o lună, iar noile perioade de asigurare vor fi de 3 luni, 6 luni sau 12 luni.

„Practic, se restrâng opţiunile şoferilor de a cumpăra poliţe RCA pentru o lună, fără nicio explicaţie. Probabil că, din dragoste pentru consumatori, ASF doreşte ca poliţele RCA să poată fi cumpărate doar în 3 variante, fără a ţine cont de durata necesităţii reale a clientului, care în multe situaţii nu corespunde cu cele dorite de ASF şi piaţa de asigurări. Dar nu vedem nicăieri scris că asigurătorul nu va mai putea să facă oferte pentru poliţele pe 3 şi 6 luni identice la preţ sau şi mai mari decât cele pentru 12 luni“, se mai spune în comunicat. Și asta nu e tot. Potrivit COTAR, la încheierea contractului RCA, asiguratul permite asigurătorului RCA „accesul în baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, la evidenţa accidentelor şi a cererilor de despăgubire anterioare, şi furnizează informaţiile solicitate de asigurătorul RCA pentru evaluarea riscului şi calculul primei de asigurare inclusiv cu privire la istoricul sancţiunilor aplicate conducătorilor de vehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, potrivit art. 2 pct. 10 lit. c) şi f)“. „Practic, ASF le oferă cadrul legal firmelor de asigurări pentru a avea acces la datele cu caracter personal ale tuturor şoferilor“, susţin transportatorii.

Totodată, asiguratul RCA îşi va putea suspenda valabilitatea poliţei RCA, pentru o perioadă limitată de timp, doar dacă autovehiculul nu va staţiona în acea perioadă pe domeniul public, iar ASF şi companiile de asigurări solicită ca asiguratul RCA să fie sancţionat contravenţional dacă nu îşi ţine maşina în curte sau garaj pe toată această perioadă, precizează sursa citată.