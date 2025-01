Ce este norovirusul, boala care a dat peste cap sistemul sanitar din Marea Britanie. Avertismentul unui epidemiolog român

Ne aflăm în plin sezon de gripă, însă și alți viruși periculoși ne dau târcoale. Metapneumovirusul, care ne îmbolnăvește de răceală, dar și norovirusul, care declanșează o boală digestivă „de-a dreptul spectaculoasă” prin simptomele pe care ni le dă, a precizat pentru „Adevărul” medicul epidemiolog Mihai Negrea, expert în sănătate.

În timp ce în România ne pregătim să înfruntăm încă o epidemie de gripă, specialiștii străini îi îndreaptă atenția către alți viruși care ar putea să se răspândească și să afecteze la nivel macro populația: metapneumovirusul și norovirusul.

Norovirusul, simptome agresie, care sperie

Acesta din urmă mai este cunoscut și sub denumirea de „boala vomei”, iar motivele sunt lesne de înțeles. „Este o boală diareică foarte contagioasă, care se manifestă prin diaree și vărsături, însă aceste simptome sunt foarte agresive. Vestea bună este că boala se remite spontan, este autolimitantă, însă, de cele mai multe ori, persoana afectată se sperie și se adresează medicului”, a explicat pentru „Adevărul” dr. Mihai Negrea.

Potrivit The Sun, norovirusul poate rezista pe hainele unei persoane chiar și o lună, dacă acestea nu sunt spălate deloc, sunt spălate la temperaturi joase sau sunt fabricate din materiale sintetice. Și alte textile pot reține virusul precum tapițeria scaunelor, pilotele, păturile, draperiile etc. „Materiale sintetice precum poliesterul pot reține virusul o perioadă mai lungă de timp decât materialele textile naturale precum bumbacul sau mătasea”, a explicat pentru The Sun microbiologistul Jason Tetro. Iar asta pentru că materialele sintetice sunt confecționate din chimicale derivate din petrol. Prin urmare. sunt uleioase și lipicioase.

Pe lângă diaree și vărsături, pacientul poate suferi și de alte simptome precum greață, febră, dureri de cap și mâncărimi în zona brațelor și a picioarelor. „Acești pacienți pot suferi inclusiv de dureri de stomac, diferite de cele abdominale”, completează epidemiologul Mihai Negrea.

Cum se transmite „boala vomei”

Virusul, continuă specialistul, se transmite foarte ușor, iar primele simptome apar extrem de repede, chiar și după câteva ore de la contaminare. „Dacă te afli în proximitatea unei persoane bolnave, riscul să te îmbolnăvești este extrem de mare. Iar ca să te îmbolnăvești, nu trebuie să intri în contact cu o cantitate mare de virus. Și una extrem de mică produce ravagii în organism”, a mai precizat dr. Negrea.

Boala tinde să apară mai ales în rândul persoanelor care se află, la un moment dat, într-o colectivitate sau care își desfășoara activitatea în medii închise. „Pe vasele de croazieră, la nunți sau botezuri, în căminele de bătrâni sau spitalele unde sunt internați pacienți cronici, dar și la școală. Vara virusul poate circula prin hoteluri, iar iarna apare în perioada sărbătorilor, când oamenii se adună în grupuri”, mai spune medicul român.

Virusul se transmite prin tuse sau strănut, prin picăturile de salivă care sunt expulzate în aer, dar se ia și pe cale fecal-orală. „Practic, dacă atingi suprafața contaminată dintr-o toaletă, te-ai îmbolnăvit. Virusul se regăsește inclusiv în aer și se poate transmite prin particule infectante suspendate”, a mai precizat dr. Negrea. Este și motivul pentru care specialiștii consultați de The Sun recomandă ca încăperile unde un bolnav a vomitat să nu fie aspirate imediat, căci virusul poate fi împrăștiat în aer. Putem lua boala însă și dacă mâncăm fructe și legume nespălate sau consumăm fructe de mare care nu au fost suficient de bine gătite.

Greșeli care te expun riscului de îmbolnăvire

Potrivit The Sun, există câteva lucruri pe care facem în necunoștință de cauză și care ne pot îmbolnăvi. În primul rând, totul ține de igiena personală care, uneori, este ignorată. „Spălarea mâinilor cu apă și săpun ar trebui să fie pentru toată lumea o obișnuință atunci când intră în casă”, explică dr. Damien Tully, medic în cadrul Spitalului de boli tropicale din Londra. Apoi, ar trebui să folosim pentru igienizarea obiectelor numai produse pe bază de clor, care neutralizează virusul. Prepararea mâncărurilor la temperaturi ridicate, evitarea consumului de alimente crude, igienizarea spațiilor unde pregătim mâncarea, dar și refuzul de a împrumuta obiectele personale ne-ar putea feri, de asemenea, de îmbolnăvire.

Norovirus, complicații și mod de prevenire

Simptomele afecțiunii cauzate de norovirus durează, în general, 24 de ore. „Însă persoana respectivă ar trebui să stea izolată încă două zile, căci încă este contagioasă. De știut este și faptul că nu există un tratament specific și nici imunizare prin vaccinare. Avem parte de o imunizare abia după ce am trecut prin boală, însă aceasta se pierde relativ repede, iar în câteva luni ne-am putea îmbolnăvi din nou”, explică specialistul român.

În ceea ce privește complicațiile acestei boli, expuși riscului sunt copiii foarte mici, persoanele cu sistem imunitar scăzut și cele în vârstă. „Dar și bolnavii cronici. Oricine are, de exemplu, insuficiență cardiacă, va prezenta și un risc mai mare de deshidratare. Sau, de exemplu, cine suferă de glaucom ar putea să dezvolte o exacerbare a acestei boli”, mai precizează epidemiologul Miha Negrea.

Norovirusul poate fi prevenit prin spălarea mâinilor cu apă și săpun, prin spălarea fructelor și a legumelor, continuă specialistul. „Putem dezinfecta locuința, însă trebuie să folosim detergenți de pardoseală sau săpun. Ar trebui evitate produsele pe bază de alcool, căci nu-și vor face efectul. În general, virușii care afectează sistemul digestiv sunt imuni la acizi și, prin urmare, rezistă și la produsele dezinfectante clasice. Însă pot fi eliminați de detergenți. Apoi, hainele ar trebui spălate la o temperatură mai mare de 60 de grade Celsius. Nu mai spun că mâncarea trebuie foarte bine gătită”.

La ce medic mergem? „Bolnavii ar trebui să evite camera de gardă a spitalelor”

În general, norovirusul nu este periculos, nu vine la pachet cu boli grave și complicații, ci doar cu o afecțiune zgomotoasă, cu simptome spectaculoase, care tind să sperie pacientul și să-l trimită de urgență la spital. „Acesta nu ar trebui să se trateze singur acasă căci, de multe ori, se întâmplă ca oamenii să-și administreze antibiotice. Iar acestea nu-și vor face efectul din simplul motiv că avem de-a face cu un virus, nu cu o bacterie. În schimb, până să ajungă la medic pot lua săruri împotriva deshidratării și Smecta”, recomandă specialistul român. Și experții consultați de publicația The Sun vin cu sfaturi. Paracetamolul, de exemplu, va ameliora febra și durerile de cap.

Epidemiologul român recomandă pacienților să se adreseze medicului de familie și să nu meargă la camera de urgență a spitalelor. „Acolo este aglomerație, iar riscul să-i îmbolnăvești pe cei din jur este extrem de mare. Cine nu poate ajunge la cabinetul medicului de familie se poate adresa spitalelor de boli infecțioase”.

În Marea Britanie, numărul de pacienți cu simptome asemănătoare norovirusului crește de la o săptămână la alta. Datele au arătat că săptămâna trecută, de exemplu, s-au înregistrat zilnic peste 500 de cazuri raportate. Deși numărul este în scădere față de cel din săptămâna precedentă (723 cazuri), acesta reprezintă o creștere cu 40% față de anul trecut, când s-au înregistrat 377 de cazuri. Numărul efectiv de îmbolnăviri din această perioadă ar putea fi însă chiar mai mare, deoarece cifrele țin cont doar de cazurile confirmate și focarele raportate.

Între timp, în România crește alarmant numărul de cazuri de îmbolnăvire cu gripă. La Spitalul de boli infecțioase din Iași patru paceinți sunt deja internați în stare gravă la ATI.