search
Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, la Interviurile „Adevărul”, de la 11.30

Firma milionarului Larionesi, supranumit „Fierăstrăul Codrilor”, vizată în dosarul în care DNA face percheziții. Frasinul SRL construiește centura Comarnic

0
0
Publicat:

Procurorii DNA Cluj au descins miercuri la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și la mai multe firme care au beneficiat de contracte publice ale instituției. Printre companiile vizate se află și Frasinul SRL, o cunoscută firmă de construcții din Bistrița, controlată de omul de afaceri Traian Larionesi, potrivit surselor G4Media.

Traian Larionesi, supranumit „Fierăstrăul Codrilor” FOTO FB Traian Larionesi

Frasinul SRL este implicată în numeroase proiecte finanțate din bani publici în întreaga țară și, din 2023, execută lucrările la centura Comarnic, un proiect de 6 kilometri, evaluat la aproape 48 de milioane de euro, finanțat prin fonduri europene.

Contract atribuit cu o singură ofertă viabilă

Potrivit datelor din SEAP, contractul pentru centura Comarnic a fost atribuit prin licitație publică, însă doar oferta depusă de asocierea condusă de Frasinul a fost considerată admisibilă. Alte două oferte au fost retrase, una fiindt declarată neconformă. Criteriul de atribuire: „raportul calitate/preț”.

Proiectul, preluat de Consiliul Județean Prahova de la Ministerul Transporturilor, este finanțat prin Programul Transporturi 2021–2027, potrivit economedia.ro. Deși termenul oficial de execuție este de doi ani, autoritățile au anunțat că lucrările ar putea fi finalizate în doar 12 luni.

Centura, care va ocoli orașul Comarnic pe partea de vest, include trei poduri noi, dublarea unui pod existent peste râul Prahova, precum și un pasaj peste calea ferată Ploiești–Brașov. La intersecțiile cu DN1 sunt prevăzute sensuri giratorii.

Un afacerist cu contracte publice de peste 350 de milioane de euro

Traian Larionesi este asociatul unic al firmei Frasinul, iar administrator este fiul său, Ionuț-Cristian Larionesi, în vârstă de 25 de ani. SRL-ul a raportat în 2023 o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro, un profit net de aproape 2 milioane de euro și 214 angajați.

Numai în acest an, Frasinul  a semnat, în diverse asocieri, contracte publice care depășesc 350 de milioane de euro.

Judecat pentru fraudă cu fonduri europene

În octombrie 2023, DNA Cluj i-a trimis în judecată pe Larionesi și firma sa într-un dosar privind fraude cu fonduri UE de aproape 1 milion de euro. Procurorii susțin că, în 2014–2015, în timpul implementării unor proiecte de modernizare a drumurilor forestiere, ar fi fost depuse documente nereale privind proveniența materialelor și executarea lucrărilor.

Prejudiciul estimat este de peste 4,1 milioane lei din bugetul UE și peste 34.000 lei din bugetul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Procesul se află în faza de cameră preliminară la Tribunalul Bistrița-Năsăud.

De la „Fierăstrăul codrilor” la safari în Africa

Larionesi a devenit „celebru„ după un reportaj Pro TV din 2018, în care un utilaj al firmei sale era surprins tocând bușteni sănătoși în pădure, transformându-i în rumeguș. Jurnaliștii au arătat atunci cum o lacună legislativă permite ca transporturile de rumeguș să fie scoase din pădure fără a fi declarate în programul SUMAL.

Traian Larionesi a mai apărut în presă după ce au circulat imagini cu animale sălbatice ucise în safariuri din Africa și Asia.

Acuzații de mită, clasate ulterior

Afaceristul a fost audiat ca martor într-un dosar DNA privind fapte de corupție în care era vizat fostul șef al IPJ Bistrița, Ovidiu Mureșan. Procurorii susțineau că omul de afaceri i-ar fi oferit acestuia un autoturism de teren și o armă de vânătoare, însă acuzațiile nu au fost confirmate în instanță.

Presa locală îl numește pe Larionesi drept un apropiat al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
digi24.ro
image
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
stirileprotv.ro
image
Temperaturi scăzute pentru sfârșit de aprilie. Unde plouă și unde ninge. ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
gandul.ro
image
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
mediafax.ro
image
CFR Cluj va juca tot pe Cluj Arena din noul sezon!? Președintele CJ și-a dat acordul
fanatik.ro
image
Mașina împrumutată de ministrul Ciprian Șerban unui șef al Academiei Infractorilor a fost vandalizată în 2018. Hoții care au circulat cu ea au fost prinși în timpul jafurilor
libertatea.ro
image
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa medicală și extinctorul expirate
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Rinat Ahmetov a cumpărat cel mai scump apartament din istorie
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
O altă companie aeriană își suspendă activitatea pe timpul verii și anulează toate zborurile
antena3.ro
image
Salariu de 70.000 euro şi cazare gratuită. Se caută un angajat "de încredere" în UK
observatornews.ro
image
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
cancan.ro
image
Casa de Pensii a anunțat perioadele în care pensionarii merg la tratament balnear. Cât costă un sejur?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci dacă mai ai bancnote de 500 de euro acasă. Sunt sau nu încă valabile
playtech.ro
image
Percheziții DNA la casa lui Radu Moldovan. Politicianul acuzat că a înjurat FCSB, cercetat într-un dosar de corupție și spălare de bani
fanatik.ro
image
Misterul Arcei lui Noe se adâncește: structuri subterane descoperite într-un munte din Turcia par să corespundă descrierii biblice
ziare.com
image
”Ce înseamnă să fii un mitocan”. Țiriac a rămas ”mască”: ”Uite, mă, Camelia” / ”Ion, nu e ăla!”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
SURSE Cum arată planurile PSD pentru retragerea miniștrilor și moțiunea de cenzură
cotidianul.ro
image
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme de la începutul anului. Vedeta arată BESTIAL! Ce a făcut pentru a fi trasă prin inel / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alertă în SUA: Trump a vrut să acceseze arma nucleară. Cine a reușit să-l oprească
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Fotomodelul Andreea Sasu, internată de urgență în spital. Philipp Plein a vorbit despre tragedia care a lovit familia de sărbători: „Întoarce-te acasă curând”
actualitate.net
image
22 aprilie, ziua în care s-a născut Veronica Micle. Povestea de viață a marei poete românești. „Și dacă m-ai ucide, te-aş iubi şi în minutele agoniei”
click.ro
image
Bucureștiul merge în sens invers. Transportul public, de 23 de ori mai scump decât în vestul țării
click.ro
image
Nativii acestor trei zodii pot avea parte de câștiguri importante după 22 aprilie. Astrele îi ajută să aibă noroc la tot pasul
click.ro
Sydney Sweeney, Euphoria, Profimedia (3) jpg
Sydney Sweeney, între ”orgasm autentic”, sexualitate debordantă și goliciune ademenitoare. Blonda explozivă nu mai are limite
okmagazine.ro
Kate William Charles GettyImages 2265161216 jpg
”Profeția se împlinește chiar acum!” Ce spune ”noul Nostradamus” despre predicția legată de familia regală britanică
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pelinel a dezvăluit ce face Borcea ca să arate fresh, la 56 de ani! „E trucul lui…”
image
22 aprilie, ziua în care s-a născut Veronica Micle. Povestea de viață a marei poete românești. „Și dacă m-ai ucide, te-aş iubi şi în minutele agoniei”

OK! Magazine

image
„Contesa Sângeroasă”, una dintre cele mai întunecate și mai controversate personaje din istoria europeană. De ce cruzime era capabilă

Click! Pentru femei

image
A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Click! Sănătate

image
Alzheimer: Această trăsătură de personalitate favorizează progresia rapidă a bolii