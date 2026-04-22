Firma milionarului Larionesi, supranumit „Fierăstrăul Codrilor”, vizată în dosarul în care DNA face percheziții. Frasinul SRL construiește centura Comarnic

Procurorii DNA Cluj au descins miercuri la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și la mai multe firme care au beneficiat de contracte publice ale instituției. Printre companiile vizate se află și Frasinul SRL, o cunoscută firmă de construcții din Bistrița, controlată de omul de afaceri Traian Larionesi, potrivit surselor G4Media.

Frasinul SRL este implicată în numeroase proiecte finanțate din bani publici în întreaga țară și, din 2023, execută lucrările la centura Comarnic, un proiect de 6 kilometri, evaluat la aproape 48 de milioane de euro, finanțat prin fonduri europene.

Contract atribuit cu o singură ofertă viabilă

Potrivit datelor din SEAP, contractul pentru centura Comarnic a fost atribuit prin licitație publică, însă doar oferta depusă de asocierea condusă de Frasinul a fost considerată admisibilă. Alte două oferte au fost retrase, una fiindt declarată neconformă. Criteriul de atribuire: „raportul calitate/preț”.

Proiectul, preluat de Consiliul Județean Prahova de la Ministerul Transporturilor, este finanțat prin Programul Transporturi 2021–2027, potrivit economedia.ro. Deși termenul oficial de execuție este de doi ani, autoritățile au anunțat că lucrările ar putea fi finalizate în doar 12 luni.

Centura, care va ocoli orașul Comarnic pe partea de vest, include trei poduri noi, dublarea unui pod existent peste râul Prahova, precum și un pasaj peste calea ferată Ploiești–Brașov. La intersecțiile cu DN1 sunt prevăzute sensuri giratorii.

Un afacerist cu contracte publice de peste 350 de milioane de euro

Traian Larionesi este asociatul unic al firmei Frasinul, iar administrator este fiul său, Ionuț-Cristian Larionesi, în vârstă de 25 de ani. SRL-ul a raportat în 2023 o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro, un profit net de aproape 2 milioane de euro și 214 angajați.

Numai în acest an, Frasinul a semnat, în diverse asocieri, contracte publice care depășesc 350 de milioane de euro.

Judecat pentru fraudă cu fonduri europene

În octombrie 2023, DNA Cluj i-a trimis în judecată pe Larionesi și firma sa într-un dosar privind fraude cu fonduri UE de aproape 1 milion de euro. Procurorii susțin că, în 2014–2015, în timpul implementării unor proiecte de modernizare a drumurilor forestiere, ar fi fost depuse documente nereale privind proveniența materialelor și executarea lucrărilor.

Prejudiciul estimat este de peste 4,1 milioane lei din bugetul UE și peste 34.000 lei din bugetul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Procesul se află în faza de cameră preliminară la Tribunalul Bistrița-Năsăud.

De la „Fierăstrăul codrilor” la safari în Africa

Larionesi a devenit „celebru„ după un reportaj Pro TV din 2018, în care un utilaj al firmei sale era surprins tocând bușteni sănătoși în pădure, transformându-i în rumeguș. Jurnaliștii au arătat atunci cum o lacună legislativă permite ca transporturile de rumeguș să fie scoase din pădure fără a fi declarate în programul SUMAL.

Traian Larionesi a mai apărut în presă după ce au circulat imagini cu animale sălbatice ucise în safariuri din Africa și Asia.

Acuzații de mită, clasate ulterior

Afaceristul a fost audiat ca martor într-un dosar DNA privind fapte de corupție în care era vizat fostul șef al IPJ Bistrița, Ovidiu Mureșan. Procurorii susțineau că omul de afaceri i-ar fi oferit acestuia un autoturism de teren și o armă de vânătoare, însă acuzațiile nu au fost confirmate în instanță.

Presa locală îl numește pe Larionesi drept un apropiat al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan.