search
Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal pe fonduri europene în Delta Dunării. Ministrul Mediului cere intervenția procurorilor pentru un proiect de 28 de milioane de lei

0
0
Publicat:

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă că va sesiza Direcția Națională Anticorupție cu privire la proiectul de 28 de milioane de lei din fonduri europene, destinat digitalizării gestionării permiselor şi proceselor-verbale din Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD),care a fost blocat după parcurgerea tuturor etapelor administrative.

Aceasta a prezentat raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) privind activitatea ARBDD, concluziile raportului, precum şi sancţiunile şi măsurile dispuse.

Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului (privind activitatea ARBDD, n.r.) menţionează şi lucruri legate de bani, de fondurile europene care au fost pierdute. (...) Vorbim despre proiectul care ar fi trebuit să digitalizeze gestionarea permiselor şi a proceselor-verbale din administraţia Deltei Dunării, adică un proiect care avea ca scop, pe hârtie, să elimine corupţia din sistem. Existau banii necesari, 28 de milioane de lei plus TVA, care ar fi trebuit să fie obţinuţi din Fondul European pentru Dezvoltare Regională", a declarat Buzoianu.

Potrivit sursei citate, proiectul de digitalizare a fost blocat în etapa finală de depunere, deşi toate avizele şi documentaţiile necesare fuseseră deja obţinute.

Au fost create grupurile de lucru, au fost atribuite contractele, s-a făcut studiul de fezabilitate, s-au obţinut avizele de la CTAT (comisia care analizează documentaţia tehnico-economică, n.r.). Au fost făcuţi absolut toţi paşii necesari (...). Doar că, în momentul în care trebuia trimis dosarul pentru ca proiectul să fie efectiv înregistrat şi să poată obţine banii, domnul Bulete a decis că nu mai trimite acest dosar", a spus Buzoianu.

Ea a precizat că, în urma unei analize, s-a invocat faptul că menţinerea unei platforme de digitalizare a avizelor ar implica costuri prea mari pentru a putea fi susţinute în anii următori.

După ce a dat nişte bani pentru realizarea unui SF (studiu de fezabilitate, n.r.), după ce a dat nişte bani pentru toate etapele necesare astfel încât să poată fi depus acest proiect, a decis unilateral să nu mai fie depus acest proiect. Şi asta va fi trimis la DNA şi, cu siguranţă, va fi trimisă mai departe spre anchetare toată această situaţie", a adăugat ministra Mediului.

Problemele identificate de Corpul de Control

Raportul Corpului de Control a scos la iveală inclusiv faptul că au fost create, prin regulamente la nivel local, cerinţe de permise care nu există în legislaţie, a mai spus aceasta.

De asemenea, au fost identificate probleme privind termenele în care au fost publicate permisele respective şi procedurile care au fost urmate.

Raportul este mult mai amplu, vorbeşte inclusiv despre mii de kilometri care au fost decontaţi fără să existe documente justificative pentru maşini folosite în scop personal, dar acestea sunt deja la capitolul "şi altele", când ne uităm la blocarea unor proiecte majore de digitalizare care ar fi putut să ducă la o luptă reală împotriva corupţiei", a afirmat Buzoianu.

Potrivit acesteia, controlul din Delta Dunării a fost folosit „ca un instrument pentru a pune presiune pe operatorii de bună-credinţă şi pentru a-i lăsa nevăzuţi pe operatorii care cu adevărat încălcau legislaţia".

Buzoianu a spus că au existat şi operatori la care s-au găsit „anumite nereguli şi au fost sancţionaţi, dar şi operatori care nu au fost niciodată verificaţi în toţi aceşti ani".

Ministra Mediului susţine că sunt operatori care „au fost verificaţi o singură dată, li s-au găsit lucruri destul de grave, au primit un avertisment sau li s-a consemnat o contravenţie, însă Corpului de Control nu i-au mai fost prezentate ulterior şi deciziile prin care au fost aplicate amenzile".

Noi nu ştim dacă acei operatori au mai primit sau nu amenzi. Am descoperit că există inclusiv cazuri în care Corpul de Control a dispus anumite măsuri, iar apoi nu s-a mai mers niciodată să se verifice dacă acestea au fost sau nu implementate, ceea ce este evident contrar procedurilor inspectorilor de control din Delta Dunării. S-au descoperit cazuri absolut îngrijorătoare, cu funcţionari care au fost trimişi în comisii de evaluare şi în comisii disciplinare de patru, cinci, chiar şase ori, cu comisii disciplinare care au spus că respectivele cazuri trebuiau clasate pentru că nu exista o faptă, şi cu domnul Bulete care a intervenit direct, cu semnătură proprie, pe decizia dată de comisia de disciplină, cerând ca persoana respectivă să fie sancţionată pentru simple divergenţe de opinii. Mai mult decât atât, a fost dispusă o sancţiune mai mare decât cea stabilită iniţial de comisie, pur şi simplu fiind adăugată o cifră, iar comisia a emis ulterior decizia finală cu respectiva sancţiune", a adăugat Buzoianu.

Totodată, ministra Mediului a făcut referire şi la modul în care a fost realizată reorganizarea din Delta Dunării, susţinând că toate aceste aspecte vor fi sesizate autorităţilor competente. 

Premierul Ilie Bolojan a decis revocarea din funcţie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei 'Delta Dunarii', Bogdan-Ioachim Bulete, la propunerea ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în locul său fiind numit Florin Stăneaţă, director al APIA Tulcea.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

