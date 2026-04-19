Cutremur la Meta: Gigantul care deține Facebook și Instagram anunță un nou val de concedieri masive

Meta, compania care deține Facebook și Instagram, va concedia aproximativ 10% din forța sa de muncă la nivel global, adică aproape 8.000 de angajați, în runda inițială, o a doua rundă de concedieri fiind planificată pentru finalul anului.

Meta intenționează să efectueze un prim val de concedieri masive, planificate pentru acest an, pe 20 mai, urmând ca mai multe să apară ulterior, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu planurile.

Compania plănuiește noi concedieri în a doua jumătate a anului, au declarat cele trei surse, deși detaliile acestor reduceri, inclusiv data și amploarea, nu au fost încă stabilite. Directorii își pot ajusta planurile pe măsură ce observă evoluțiile în domeniul capacităților inteligenței artificiale, au adăugat sursele.

Reuters a relatat luna trecută că firma intenționa să concedieze 20% sau mai mult din forța sa de muncă la nivel global.

Meta a refuzat să comenteze cu privire la momentul sau amploarea reducerilor planificate.

CEO-ul Mark Zuckerberg investește sute de miliarde de dolari în inteligența artificială, în încercarea de a remodela dramatic mecanismele interne ale companiei sale în jurul acestei tehnologii, reflectând un model mai larg întâlnit în rândul marilor companii americane din acest an, în special în sectorul tehnologic.

În mod similar, Amazon a redus numărul de angajați corporativi cu 30.000 în ultimele luni, reprezentând aproape 10% din personalul cu gulere albe, în timp ce în februarie compania fintech Block a concediat aproape jumătate din personalul său .

În ambele cazuri, directorii au legat reducerile de câștigurile de eficiență generate de inteligența artificială.

Layoffs.fyi, un site web care urmărește concedierile de locuri de muncă din domeniul tehnologiei din întreaga lume, a raportat că 73.212 angajați și-au pierdut locurile de muncă în acest an. Pentru întregul an 2024, cifra a fost de 153.000.

Disponibilizările din acest an ale Meta vor fi cele mai semnificative ale gigantului de social media de la restructurarea de la sfârșitul anului 2022 și începutul anului 2023, pe care compania a numit-o „anul eficienței”, când a eliminat aproximativ 21.000 de locuri de muncă. La acea vreme, acțiunile Meta erau în cădere liberă, iar compania se străduia să corecteze ipotezele de creștere din era COVID, care în cele din urmă s-au dovedit nesustenabile.

Compania se află într-o poziție financiară mai confortabilă de data aceasta, dar directorii își imaginează un viitor cu mai puține niveluri de management și o eficiență sporită, generată de lucrătorii asistați de inteligența artificială.

Acțiunile Meta au crescut cu 3,68% de la începutul anului, deși sunt în scădere față de un record atins vara trecută. Anul trecut, compania a generat venituri de peste 200 de miliarde de dolari și a obținut un profit de 60 de miliarde de dolari, în ciuda cheltuielilor supradimensionate pentru inteligența artificială.

Meta, cu sediul în Menlo Park, California, avea aproape 79.000 de angajați la 31 decembrie, conform celui mai recent raport al său.

În ultimele săptămâni, Meta a reorganizat echipele din divizia sa Reality Labs și a transferat ingineri din întreaga companie într-o nouă organizație „Applied AI” însărcinată cu accelerarea dezvoltării agenților IA care pot scrie cod și pot efectua sarcini complexe în mod autonom.

Una dintre surse a declarat că unii angajați vor fi transferați și la Meta Small Business, o unitate înființată luna trecută, ca parte a restructurării.