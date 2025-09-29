search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ambulanțierii anunță cel mai mare protest, după ce un șofer de ambulanță a fost atacat cu un cuțit în Baia Mare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Conducerea Federației Naționale Sindicale a Ambulanței din România (FNSAR) anunță un protest național al personalului operativ, după ce un șofer de ambulanță a fost înjunghiat de un pacient preluat de la un hotel din Baia Mare. 

Cel de-al doilea incident a avut loc în ambulață. FOTO Shutterstock
Cel de-al doilea incident a avut loc în ambulață. FOTO Shutterstock

FNSAR anunță cel mai mare protest al personalului de ambulanță

Conducerea Federației Naționale Sindicale a Ambulanței din România (FNSAR) a emis un apel public, subliniind că răbdarea personalului operativ care salvează vieți a ajuns la limită, după acest tragic incident. FNSAR atrage atenția asupra necesității unei protecții legislative mai eficiente pentru cei din serviciile de ambulanță.

Federația avertizează că se pregătește cel mai mare protest al personalului operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță, pentru a solicita măsuri concrete care să asigure siguranța echipajelor care salvează vieți.

Incidentul a avut loc duminică, 28 septembrie. Poliţiştii au intervenit după ce reprezentanţii unui hotel situat pe strada Dura din municipiul Baia Mare au sesizat la 112 că un client face scandal și este violent.

Surse din Poliţie au declarat pentru News.ro că bărbatul ar fi fumat în cameră, lucru nepermis, iar în momentul în care reprezentanţii hotelului i-au adus la cunoştinţă că nu are voie să fumeze, a devenit recalcitrant.

„La faţa locului s-a deplasat echipajul de ordine şi siguranţă publică care a identificat un bărbat de 57 de ani. Întrucât cel în cauză avea un comportament din care rezultau indicii de afecţiune psihică, a fost solicitată prezenţa unui echipaj al ambulanţei pentru transportarea acestuia la o unitate medicală de specialitate, transportul fiind efectuat fără a se folosi mijloace de contenţionare. Echipajul de poliţie a însoţit ambulanţa pe timpul transportului în mijloc de deplasare propriu”, au informat, luni, reprezentanţii Poliţiei Maramureş.

Însoţită de echipajul de Poliţie, ambulanţa a pornit către Sighetu Marmaţiei, pentru a-l duce pe bărbat la un control medical la spitalul de psihiatrie din acest oraş.

L-a atacat cu un cuțit pe șoferul ambulanței

Pacientul a aprins o ţigară în ambulanţă, iar când şoferul i-a cerut să o stingă, bărbatul l-a atacat cu un cuţit.

„Pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei, în momentul în care şoferul ambulanţei i-ar fi solicitat pacientului să stingă ţigara pe care acesta şi-ar fi aprins-o, ar fi fost rănit de către cel în cauză prin folosirea unui obiect înţepător. Ca urmare a leziunilor suferite, şoferul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma examinării medico-legale, cercetările au fost declinate Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, cercetările fiind continuate pentru documentarea activităţii infracţionale şi dispunerea măsurilor legale”, a precizat Poliţia.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş efectuează verificări cu privire la modul de intervenţie al poliţiştilor, prin Compartimentul Control Intern.

Baia Mare

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
digi24.ro
image
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță în ce orașe din România va NINGE, în octombrie 2025
gandul.ro
image
România este și va rămâne cel mai loial partener al Republicii Moldova, afirmă Oana Țoiu
mediafax.ro
image
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
fanatik.ro
image
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele”
libertatea.ro
image
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
digi24.ro
image
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
gsp.ro
image
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Un bebeluş de la spitalul din Iaşi a murit la Grigore Alexandrescu. Numărul victimelor urcă la 7
observatornews.ro
image
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
cancan.ro
image
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
prosport.ro
image
Cum se calculează pensia minimă garantată. Diferența dintre pensia contributivă și indemnizația socială
playtech.ro
image
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să plătesc!"
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Trupul Ioanei Popescu nu a a fost revendicat de nicio rudă. Unde ar putea fi înmormântată jurnalista
kanald.ro
image
„Nu vei mai munci niciodată”, oferta către un jurnalist pentru acces la laptop și...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
romaniatv.net
image
Anunț pentru 5 milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu banii din pilonul 2. Florin Manole: „Ghinion, ca să zic așa”
mediaflux.ro
image
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Faceți cunoștință cu Tilly Norwood, prima actriță AI care vrea să revoluționeze cinematografia. În ce film va apărea: „Ar putea schimba Hollywoodul pentru totdeauna. Publicului îi pasă de poveste, nu dacă vedeta are puls”
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
Oana Lis a chemat, din nou, ambulanța pentru Viorel! „Sunt și momente grele!” Cu cât i-a scăzut pensia fostului primar al Capitalei?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto Profimedia 0342228804 jpg
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
Vioara Bernardel foto de la Tescani (2) jpg
Vioara Bernardel a lui George Enescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate