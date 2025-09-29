Ambulanțierii anunță cel mai mare protest, după ce un șofer de ambulanță a fost atacat cu un cuțit în Baia Mare

Conducerea Federației Naționale Sindicale a Ambulanței din România (FNSAR) anunță un protest național al personalului operativ, după ce un șofer de ambulanță a fost înjunghiat de un pacient preluat de la un hotel din Baia Mare.

FNSAR anunță cel mai mare protest al personalului de ambulanță

Conducerea Federației Naționale Sindicale a Ambulanței din România (FNSAR) a emis un apel public, subliniind că răbdarea personalului operativ care salvează vieți a ajuns la limită, după acest tragic incident. FNSAR atrage atenția asupra necesității unei protecții legislative mai eficiente pentru cei din serviciile de ambulanță.

Federația avertizează că se pregătește cel mai mare protest al personalului operativ de intervenție din serviciile publice de ambulanță, pentru a solicita măsuri concrete care să asigure siguranța echipajelor care salvează vieți.

Incidentul a avut loc duminică, 28 septembrie. Poliţiştii au intervenit după ce reprezentanţii unui hotel situat pe strada Dura din municipiul Baia Mare au sesizat la 112 că un client face scandal și este violent.

Surse din Poliţie au declarat pentru News.ro că bărbatul ar fi fumat în cameră, lucru nepermis, iar în momentul în care reprezentanţii hotelului i-au adus la cunoştinţă că nu are voie să fumeze, a devenit recalcitrant.

„La faţa locului s-a deplasat echipajul de ordine şi siguranţă publică care a identificat un bărbat de 57 de ani. Întrucât cel în cauză avea un comportament din care rezultau indicii de afecţiune psihică, a fost solicitată prezenţa unui echipaj al ambulanţei pentru transportarea acestuia la o unitate medicală de specialitate, transportul fiind efectuat fără a se folosi mijloace de contenţionare. Echipajul de poliţie a însoţit ambulanţa pe timpul transportului în mijloc de deplasare propriu”, au informat, luni, reprezentanţii Poliţiei Maramureş.

Însoţită de echipajul de Poliţie, ambulanţa a pornit către Sighetu Marmaţiei, pentru a-l duce pe bărbat la un control medical la spitalul de psihiatrie din acest oraş.

L-a atacat cu un cuțit pe șoferul ambulanței

Pacientul a aprins o ţigară în ambulanţă, iar când şoferul i-a cerut să o stingă, bărbatul l-a atacat cu un cuţit.

„Pe raza municipiului Sighetu Marmaţiei, în momentul în care şoferul ambulanţei i-ar fi solicitat pacientului să stingă ţigara pe care acesta şi-ar fi aprins-o, ar fi fost rănit de către cel în cauză prin folosirea unui obiect înţepător. Ca urmare a leziunilor suferite, şoferul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma examinării medico-legale, cercetările au fost declinate Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, cercetările fiind continuate pentru documentarea activităţii infracţionale şi dispunerea măsurilor legale”, a precizat Poliţia.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş efectuează verificări cu privire la modul de intervenţie al poliţiştilor, prin Compartimentul Control Intern.