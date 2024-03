Imagini șocante într-o școală generală: scaune aruncate prin aer și mimarea unui act sexual între elevi de a VIII-a

Imagini șocante au fost surprinse într-o sală de clasă de la o școală din Maramureș. Scaune aruncate prin clasă, mimarea unui act sexual cu forța. Totul s-a întâmplat la școala generală din comuna Desești, protagoniștii fiind elevi de clasa a VIII-a.

Conducerea școlii susține că nu avea cunoștină despre aceste comportamente, în schimb, părinții susțin că nu este așa.

Inspectorii școlari au descins la școala din localitate, unde au demarat o anchetă internă.

„Am văzut și eu niște imagini de acolo. Sunt fapte reprobabile. Acolo este clar lipsă de supraveghere a elevilor, serviciul pe școală, activitate didactică. Am trimis dimineață o echipă de inspectori, vom vedea care este situația. O să am discuție cu colegii profesori, se va discuta cu directorul să vedem ce s-a întâmplat. Avem și din partea directorului o solicitare de consiliere”, a declarat Mihai Pop, inspectorul școlar general al ISJ Maramureș, citat de vasiledale.ro.

ISJ: copiii trebuiau supravegheați

Acesta a mai precizat că abia acum a intrat în posesia filmulețului care a fost înregistrat la jumătatea lunii februarie.

„Ieri am primit o sesizare telefonică pe care am înregistrat-o și ne pregăteam să o verificăm astăzi. Așa am aflat că sunt două spețe diferite. Din păcate se întâmplă tot ceea ce le spunem colegilor să fie atenți să nu se întâmple. Îmi pare rău, vom discuta și cu directorul. Este clar că nu va trebui să sancționăm elevii”, a mai spus Mihai Pop pentru aceeași sursă.

Acesta a mai arătat că este impardonabil faptul că elevii nu sunt supravegheați.

„Dacă acolo exista supraveghere, copiii nu ar fi făcut acele gesturi pe care le-am văzut. Este cert că au anunțat târziu și cred că nu trebuia să ne anunțe pe noi, ci să ia măsurile acolo, în școală, și să fie în mijlocul copiilor. E o școală mică acolo, sunt patru clase, până în 50 de copii. Este impardonabil să nu îi putem supraveghea. Dacă e pauză colegii trebuia să fie pe hol și să îi audă. Dacă era oră este și mai grav profesorul trebuia să fie în sala de clasă. Acolo se vede clar că elevii sunt obișnuiți să facă ceea ce se vede pe imagini și asta mă duce cu gândul la faptul că acolo este o lipsă totală de organizare” a mai declarat Mihai Pop, inspector general ISJ Maramureș.

După apariția imaginilor în mediul online, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală din Ocna Șugatag s-a autosesizat și au întocmit dosar penal cu privire la comiterea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.