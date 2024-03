Scandalul violului de la școala „Nicolae Titulescu” continuă. Ligia Deca, chemată la Guvern

Scandalul în care este implicată școala „Nicolae Titulescu” din București, acolo unde un elev a fost agresat sexual de două ori în toaletă, este departe de a se fi terminat. Poliția a demarat o anchetă în acest caz, în timp Ministerul Educației a trimis la școală Corpul de Control.

Mama copilului agresat a povestit cum „cel care l-a agresat a intrat în toaleta școlii doar cu o cagulă pe față. Tot îmbrăcat, doar ochii i-a văzut și pielea un pic închisă. Ne-am dus la Grigore Alexandrescu, unde l-a consultat șefa de secție de la Chirurgie și ne-a spus „mami, da, se confirmă că sunt leziuni de act sexual. Ne-am dus după la IML cu Poliția, ne-au dus dânșii și acolo s-a confirmat în raport”, a declarat femeia.

Discuția halucinantă dintre mamă și conducerea școlii

Aceasta a încercat să le prezinte situația cadrelor didactice înainte de a merge la Poliție, dar spune că nu a fost crezută. Mama prezintă și dovezi în acest sens: convorbirea a fost înregistrată.

„- Trebuia să faceți anchetă internă!

- Cu cine să mai fac, că era vacanță! Am luat legătura cu doamna învățătoare. Ea a zis că o să rezolvați problema.

- Dar dumneavoastră trebuia să sesizați la minister!

- Eu???”.

Agresorul încă nu a fost identificat. Părinții, a doua zi de revoltă

Potrivit mamei, agresorul ar fi încă în școală. Este și motivul pentru care alți părinți au protestat luni în fața instituției. Oamenii, care nu au știut nimic despre ororile petrecute în școală acum doi ani, spun că le este teamă pentru siguranța propriilor copii. Părinții acuză conducerea că nu a anunțat incidentul din 2022 și că ar fi încercat să-l mușamalizeze. Adevărul a ieșit însă la iveală vineri când mama elevului violat pentru a doua oară nu a mai rezistat și a rupt tăcerea.

În cele din urmă, părinții au fost invitați de conducerea școlii la o ședință, pentru a li se oferi explicații. Tatăl copilului agresat nu a fost primit pe motiv că elevul nu mai învață în acestă unitate. Protestele bărbatului nu au fost băgate în seamă.

-De ce nu ne-aţi chemat şi ne-aţi spus?

- Paza e la poartă, violul e în interior.

- Aveţi foarte multe pretenţii, nu dau vina pe copii, dau vina pe părinţi.

- Care dintre ei? Agresorul sau victima?

- Ambii.

- În al doilea caz nici măcar nu avem o perosană identificată. Deci ochi albaştri, mască albastră.

Părinții elevilor care învață la școala „Nicolae Tituescu” se tem pentru siguranța copiilor căci violatorul de anul trecut nu este încă identificat și se plimbă liber prin școală. Potrivit zvonurilor acesta ar fi în clasa a VIII-a, ar avea ochii albaștri și tenul mai închis la culoare.

Ministerul Educației a trimis la școală Corpul de Control

Ministerul Educației a trimis la școală, azi dimineață, Corpul de Control. „Vom vedea dacă sunt încălcări și, în funcție de gravitatea acestora, vom vedea care sunt sancțiunile prevăzute în legea învățământului preuniversitar. Înțeleg că și Inspectoratul General al Municipiului București a fost informat de domnul inspector că urmează să demareze procesul de cercetare disciplinară”, a declarat ministrul Educației, Ligia Deca.

”Trebuie să dăm atenție oricărei sesizări care ne parvine. Este normal ca orice este reclamat de un copil să fie luat în serios și verificat. Numai așa putem să-i protejăm. Datoria conducerii școlii este să protejeze elevii care se află în incintă și în curtea școlii și să colaboreze cu instituțiile publice”, a mai precizat oficialul.

Ligia Deca a mai declarat că trebuie asigurat un climat de siguranță pentru elevi. „Am discutat cu Inspectoratul Școlar, am și primit un raport în care am văzut că nu au fost informate mai multe entități, nici măcar Ministerul Educației nu a știut despre acest caz. Am aflat din presă”.

În acest sens, Corpul de Control al ministerului Educaței a fost trimis la școală, dar și la Inspctoratul Școlar, a anunțat ministrul. Ancheta cercetează acum cine minte, asta în condițiile în care inspectoratul școlar spune că nu a fost sesizat în legătură cu acest caz, în timp ce conducerea școlii spune că ar fi anunțat.

Ligia Deca a declarat că dacă procedura a fost încălcată, adică au fost lucruri care s-au întâmplat și nu au fost anunțate, cei implicați vor suporta consecințele și toate rigorile legii. „Avem toleranță zero pentru astfel de cazuri de violență în școală” , a mai transmis Ligia Deca.

Oficialul a mai spus că, deocamdată, nu cunosc alte cazuri de acest gen care să fi avut loc și în alte școli. „Nu există, deocamdată, aceste date”, a mai spus oficialul.