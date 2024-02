Mama unui licean a cerut retragerea lui de la cursuri pe motiv că „nu îi mai place școala“. Ce răspuns a primit

Mama unui elev de clasa a IX-a de la un liceu din Huși (Vaslui) s-a prezentat la conducerea școlii, unde a cerut, nici mai mult, nici mai puțin decât retragerea dosarului de înscriere, pe motiv că „fiul ei nu mai vrea să vină la școală“.

Incidentul a avut loc zilele trecute la Liceul Tehnologic „Ioan Corivan” din Huși (Vaslui), unde conducerea școlii a primit o solicitare bizară. Mama unui elev de clasa a IX-a a cerut conducerii liceului să aprobe retragerea fiului său de la cursuri pe motiv că „nu mai vrea să vină la școală”.

Directoarea unității școlare i-a explicat mamei avantajele educației pentru fiul ei și i-a recomandat să meargă cu fiul ei la psiholog.

„Da, chiar acum a venit o mamă la școală, dorind să retragă dosarul fiului dânsei, pentru că copilul nu mai vrea să vină la școală. Băiatul este în clasa a IX-a. Am încercat să lămurim acest lucru, să o convingem că nu e bine. Avem psiholog al școlii, am recomandat o ședință împreună cu mama și elevul la psiholog. Eu sper să îl atragem la școală și să îl ținem până la finalizarea anilor de liceu. Au mai fost asemenea cazuri, din păcate. Și în multe asemenea situații, uluitor este faptul că părinții nu depun deloc eforturi să convingă copilul că școala este fundamentul viitorului lui, să ai studiile finalizate, să închei un capitol educativ așa cum trebuie”, a declarat profesoara Cătălina Dacu, directorul Liceului Tehnologic „Ioan Corivan” Huși, potrivit Vremea Nouă.

Cadrul didactic spune că este esențial pentru orice copil să vină la școală pentru a descoperi ce abilități are și pentru a învăța o meserie.

„Pe profilul de studii profesional, fiecare copil primește bursă. Și în afară de această bursă tehnologică poate primi bursă socială și chiar bursă de merit. Un copil care le primește pe toate trei are peste 1.000 lei pe lună, plus că naveta este gratuită. Deci, sunt niște avantaje pe care nu ar trebuie să le rateze niciun elev, care vrea să vină să învețe o meserie. Fiecare are drumul lui în viață, dar e ideal ca drumul școlii să nu îl părăsească nimeni până ce nu finalizează o formă de învățământ. Asta le spun mereu copiilor noștri. Și părinții ar trebui să știe primii asta”, mai adaugă profesoara Cătălina Dacu.