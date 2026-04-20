Explozie puternică într-un magazin din Baia Mare. O persoană a fost rănită

O persoană a fost rănită în urma unei explozii produse luni, 20 aprilie, într-o încăpere a unui magazin din municipiul Baia Mare, situat pe bulevardul Regele Mihai I.

La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului Baia Mare, respectiv trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă, un echipaj de prim ajutor SMURD, precum și echipajul de descarcerare, scrie Glasul Maramureșului.

Direct MM scrie că incidentul a avut loc într-o încăpere a magazinului Selgros.

În urma exploziei a fost identificată o victimă, care prezintă leziuni la nivelul membrului superior. Persoana este evaluată medical la fața locului de către echipajele specializate.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.

Ca măsură de siguranță, toate aflate în incinta spațiului au fost evacuate, fiind vorba de 42 de angajați și 300 de clienți. Nu au mai fost identificate alte victime, persoana rănită fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Forțele de intervenție au efectuat o recunoaștere pentru a identifica sursa problemei. S-au identificat scurgeri la nivelul instalației de CO2 a spațiului, în urma căreia s-au produs scurgeri de dioxid de carbon.

Se procedează pentru eliminarea dioxidului de carbon acumulat în interior.