Doi medici din Maramureș, declarați cetățeni de onoare ai județului

Consiliul Județean Maramureș a decis, în ultima ședință ordinară, acordarea titlului de cetățean de onoare pentru două personalități din domeniul medical: Viorica Cherecheș și Herman Berkovits.

Viorica Cherecheș este recunoscută pentru contribuția sa esențială la dezvoltarea Spitalului de Boli Infecțioase din Baia Mare, unitate medicală considerată una dintre cele mai moderne din țară.

„Duminică, 5 octombrie 2025, la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare a avut loc un moment de profundă emoție și recunoștință. În prezența consilierilor județeni, a familiei și a numeroșilor prieteni ai doamnei doctor, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, i-a înmânat doamnei dr. Viorica Cherecheș, titlul de Cetățean de Onoare al județului Maramureș, distincție ce încununează o viață dedicată profesiei medicale și binelui comunității. (...) Cariera doamnei dr. Viorica Cherecheș se întinde pe o perioadă de peste 40 de ani în cadrul spitalului, dintre care peste 15 ani în conducerea sa. Prin dăruire, profesionalism și empatie a transformat această unitate într-un model de bună practică la nivel județean și național, formând un colectiv medical de excepție”, a transmis Consiliul Județean Maramureș.

La rândul său, Herman Berkovits, originar din Târgu Lăpuș, a activat ca medic în Maramureș și Suceava înainte de a se stabili în Israel, unde a devenit medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu. Distincția oferită de autoritățile maramureșene vine ca o recunoaștere a parcursului său profesional remarcabil și a legăturii durabile pe care a păstrat-o cu județul natal, conform publicației locale Bună ziua, Maramureș.