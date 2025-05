Un pompier din Giurgiu, decorat de MAI și desemnat Cetățean de Onoare după ce a salvat viața unui bărbat prin telefon

Un pompier din Giurgiu a fost desemnat Cetățean de Onoare al comunei Malu pentru întreaga carieră dedicată salvării de vieți omenești. Distincția vine la doar câteva luni după ce pompierul a salvat, printr-un apel la 112, viața unui bărbat care se înecase cu mâncare.

Evenimentul a avut loc miercuri, 28 mai, în cadrul unei festivități oficiale, la care au participat autorități locale, colegi, familia subofițerului și locuitori din comună. Titlul onorific i-a fost acordat plutonierului adjutant șef Rugină Silviu în semn de recunoaștere pentru curajul, profesionalismul și implicarea deosebită de care a dat dovadă de-a lungul anilor, relatează presa locală din Giurgiu.

Una dintre cele mai impresionante intervenții ale pompierului a avut loc în noiembrie 2024. Aflat în acel moment în funcția de dispecer la Centrul Operațional al ISU Giurgiu, el a preluat un apel la 112. Un bărbat se înecase în timp ce mânca. Cu precizie și calm, i-a oferit soției acestuia, cea care sunase, toate indicațiile necesare pentru a-i salva viața până la sosirea echipajului de intervenție.

Model pentru întreaga comunitate

În discursul său, Silviu Rugină a vorbit despre legătura profundă cu locul în care a crescut: „Sunt onorat de primirea acestei distincţii, care mă leagă şi mai mult de locul în care am crescut. Aici am făcut primii paşi, am mers la şcoală şi tot aici mi-am format valorile care mă ghidează şi astăzi. Le mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături pe acest drum, soţiei, fetiţei noastre şi bineînţeles părinţilor mei, care m-au sprijinit necondiţionat.”

Pompierul are 48 de ani și o carieră de peste două decenii în serviciul salvării de vieți. Timp de nouă ani a activat în cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Giurgiu, iar din 2006 s-a alăturat ISU Vlaşca, unde a participat la numeroase misiuni, de la stingerea incendiilor și intervenții SMURD, până la accidente rutiere.