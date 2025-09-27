Cum a rămas o femeie fără bani în cont după ce a fost anunțată că a câștigat la o promoție

O femeie în vârstă de 67 de ani din Maramureș a sesizat Poliția după ce a fost victima unei înșelăciuni pe o rețea de socializare.

Femeia a fost anunțată că ar fi câștigat o sumă de bani în cadrul unei promoții aniversare și i s-a cerut să transmită unei persoane din lista sa de contacte datele cardului bancar. Ulterior, femeia a constatat că din contul său au fost efectuate tranzacții neautorizate în valoare de aproximativ 3.000 de lei.

Evenimentul s-a petrecut pe 14 septembrie, iar plângerea a fost depusă la Poliție vineri, 26 septembrie.

„Pentru a încasa presupusul câștig, i s-ar fi solicitat să transmită datele cardului bancar. Ulterior, din contul acesteia au fost efectuate tranzacții în valoare de aproape 3.000 de lei, fără consimțământul său”, au precizat reprezentanții Poliției Județene Maramureș.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au deschis un dosar pentru înșelăciune și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și fac cercetări pentru identificarea autorilor și tragerea acestora la răspundere penală.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș avertizează cetățenii să fie precauți și să nu furnizeze date personale sau bancare persoanelor necunoscute, chiar dacă mesajele par a fi trimise de prieteni.