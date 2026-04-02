Ministrul Apărării sesizează DNA după neregulile la CSA Steaua: „La clubul sportiv avem mai mulţi colonei decât la Diviziile de Infanterie”

Radu Miruță, ministrul Apărării, a anunțat joi, 2 aprilie, că verificările efectuate de Corpul de control la Clubul Sportiv al Armatei (CSA) au scos la iveală nereguli grave, motiv pentru care raportul va fi transmis Direcției Naționale Anticorupție. În paralel, Ministerul Apărării va declanșa un amplu proces de reorganizare a clubului.

Ministrul Apărării a anunțat sesizarea DNA. FOTO NFB Radu Miruță
Ministrul Apărării a anunțat sesizarea DNA. FOTO NFB Radu Miruță

Potrivit ministrului, echipele de audit și Corpul de control au întocmit un raport de 241 de pagini, în care sunt detaliate multiple abateri. Printre acestea se numără contracte încheiate în 2024 și 2025 între CSA și Primăria Chiajna, fără recepția numărului de ore închiriate și la tarife de două-trei ori mai mari decât cele aprobate de Consiliul Local.

Contracte retroactive și plăți către persoane fără calificare

Radu Miruță a precizat că au fost verificate 80 dintre cele 350 de contracte de activitate sportivă, în valoare totală de 4 milioane de lei, fiind identificate contracte încheiate retroactiv, acte adiționale semnate în afara perioadelor de valabilitate și plăți către persoane care nu dețineau calitatea de antrenor, deși erau remunerate ca atare:

„S-au găsit contracte pentru persoane care nu atestau calitatea de antrenori. Erau plătiţi ca fiind antrenori, nu atestau dovada faptului că sunt antrenori şi cu toate astea erau plătiţi”.

Achiziții suspecte și tarife nejustificat de mari

Verificările au scos la iveală și achiziții de servicii de traducere și multiplicare documente în valoare de 94.000 de lei, pentru un volum de 121.000 de pagini, fără utilizarea sistemului electronic de achiziții publice.

În plus, prețul de închiriere al Stadionului Steaua a fost, în medie, cu mult mai mare decât tarifele practicate de alte arene importante din țară.

Bugetul anual pentru povestea Clubului sportiv a fost de 30 de milioane de euro, bugetul mediu al ultimilor ani. Preţurile la închirierea stadionului, chiar dacă se consumau foarte mulţi bani publici pentru întreţinerea lui, au fost cu 10.000 de euro în medie mai mari decât ale stadioanelor concurente, şi mă refer la Arena Naţională, la Cluj Arena sau la stadionul de la Craiova, astfel încât, din bani publici, avem unul dintre cele mai moderne şi mai frumoase stadioane din ţară la Ghencea, care nu a prea fost închiriat, pentru că îi se pusese un preţ care să descurajeze închirierea acestui stadion", a explicat ministrul.

Pontaje fictive și personal supradimensionat

Corpul de control a descoperit și situații de pontaje fictive.

Un angajat figura, spre exemplu, cu 604 ore suplimentare, deși în pontaj erau trecute doar 21 de ore. Au fost descoperite și cazuri în care persoane aflate în concediu figurau ca fiind la serviciu și efectuând ore suplimentare.

Radu Miruță a atras atenția și asupra structurii de personal: CSA are 690 de funcții, dintre care 409 ocupate, iar numărul coloneilor este de peste două ori mai mare decât în Diviziile de Infanterie.

„La Clubul Sportiv avem de 2,4 ori mai mulţi colonei decât la Diviziile de Infanterie. Necesarul funcţiilor este de două ori mai mare decât al funcţiilor de la Comandamentul de Apărare Cibernetică sau la Comandamentul Comunicaţiilor”.

De asemenea, 19 persoane figurau angajate la club, dar lucrau prin cumul în alte instituții din afara MApN.

Pierderi financiare semnificative

În ultimii patru ani, cheltuielile pentru stadionul de fotbal au fost de 41,5 milioane de lei, în timp ce veniturile au totalizat doar 11,15 milioane de lei, în principal din vânzarea de bilete. „94% din veniturile clubului provin de la bugetul de stat. Armata are nevoie de un club sportiv, dar nu în forma în care a funcționat până acum”, a declarat ministrul.

Miruță anunță că va sesiza DNA

Radu Miruță a anunțat că a semnat raportul Corpului de control pentru a fi transmis DNA, în baza suspiciunilor de abuz în serviciu, neglijență, fals și alte infracțiuni de corupție. În paralel, va fi organizat un concurs pentru ocuparea funcției de comandant al clubului, pe baza unui plan de management riguros.

Ministrul a precizat că a dispus și reorganizarea completă a Clubului Sportiv al Armatei, cu eliminarea posturilor inutile și a „sinecurilor” care au blocat activitatea instituției în ultimii ani.

