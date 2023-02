Un bărbat beat din Bacău a dat foc casei construite de voluntari din donații. Primarul: „Altă casă nu va mai vedea!”

Un bărbat din comuna băcăuană Gura Văii, aflat în stare de ebrietate, a dat foc la casa pe care oamenii cu suflet i-o construiseră din donații. Gestul său a stârnit un val de reacții în mediul online.

Pompierii băcăuani au intervenit duminică, 26 februarie, și au lichidat un incendiu izbucnit la o casă din localitatea Gura Văii. La fața locului a venit și o ambulanță SMURD, dar și reprezentanții Delgaz Grid care au oprit alimentarea cu energie electrică și gaz până la lichidarea incendiului.

„Autoincendiere sub influența alcoolului. Casa a fost făcută de voluntari și din donații!”, a explicat Silviu Tinei, primarul din Gura Văii.

Mai mulți consăteni și internăuți au reacționat imediat.

„Așa se întâmplă când nu muncești nu știi aprecia!”, a comentat o persoană.

„Pai așa imi explic cum de s a îndurat să de-a foc casei, nu era din munca proprie si apoi alcoolul niciodată nu face fapte bune, dimpotrivă! Nu se gîndesc oamenii astia ca pun în pericol si alte suflete nevinovate… Din păcate s au înmulțit faptele rele din cauza alcoolismului!”, a scris o femeie.

„Cine nu muncește, nu știe a prețui!!!”, a postat o altă localnică.

Primarul localității a ținut să completeze: „dar nici alta casă nu vor mai vedea!”

Ironii și hohote de râs la postările de pe pagina de Facebook a edilului

Incidentul provocat de bărbatul din Gura Văii a creat și ocazia pentru ca în scenă să intre și mai mulți consăteni. Unii dintre ei au stârnit hohote de râs pe pagina de socializare a edilului după ce au venit cu cereri ridicole și s-au exprimat cu numeroase greșeli gramaticale.

„Să ne dați drumul la curentul electric fincă avem centrale și avem nevoie”, a scris o femeie, spre amuzamentul internăuților.

„da tem întrebat eu pe tine ceva e trena ta că am sau na centrală sau am uitat de soba veziti de soba ta nu tem băgat eu in seamă”, a ținut să le răspundă femeia într-un stil agramat consătenilor și celorlalți internăuți care au ironizat-o după prima postare

„Nu mai zic nimic... atâta ca suntem departe de realitate! Daca în 2023 mai credem ca primarul dă drumul la curent într o comună... nu ne mai facem bine vreodată!”, a ținut să remarce Silviu Tinei.

„Acuma, ce rugaminte am la toți.. țineti bine de contoare, că acuș îi dau drumul și vine nervos curentul...E ca un murg ținut o iarnă în grajd. Să nu azvârle cablurile prin pereți”, a încheiat ironic primarul.