Poliția Rutieră monitorizează traficul din elicoptere. Sute de abateri descoperite pe șoselele patriei

Drumurile naționale cu risc rutier crescut au fost monitorizate de Poliție cu elicoptere, ajutând astfel la supravegherea traficului rutier, la un răspuns rapid la situații de urgență, controlul traficului în situații speciale și la măsurarea fluxului de trafic, informează, sâmbătă, IGPR.

În perioada 1 ianuarie-30 iunie, poliţiştii Direcţiei Rutiere, în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului General de Aviaţie, au desfăşurat 78 de misiuni cu sprijinul elicopterelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne.

„În cele 358 de ore de zbor, cele trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviaţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au monitorizat aerian mai multe drumuri naţionale cu risc rutier crescut: DN1, DN2, DN3 , DN5, DN6, DN7, DN2A, DN2B, DN21, DN25, DN26, DN39, DN54, DN64 DN65, DN66, DN67, DN73, DNCB, VO6F, precum şi autostrada A2 Bucureşti - Constanţa”, a transmis IGPR.

Potrivit sursei citate, poliţiştii au acţionat pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, constatând 394 de abateri rutiere, dintre care 382 pentru depăşire neregulamentară, iar 12 pentru alte abateri, precum neacordarea de prioritate pietonilor, pentru şoferii care nu purtau centura de siguranţă, dar şi pentru folosirea telefonului mobil, încălcarea marcajului sau circulaţie pe sens opus.

„Utilizarea elicopterelor în cadrul activităţilor de poliţie a generat multiple beneficii în ceea ce priveşte prevenirea accidentelor de circulaţie, respectiv consolidarea climatului de siguranţă rutieră, oferind o perspectivă aeriană şi completând abilităţile forţelor de poliţie de la sol în ceea ce priveşte aspecte de importanţă precum supravegherea eficientă, monitorizarea traficului rutier, răspuns rapid la situaţii de urgenţă, controlul traficului în situaţii speciale, măsurarea fluxului de trafic”, a precizat IGPR.