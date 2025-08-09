Președintele polonez, invitat la Casa Albă, imediat după învestire. Nicușor Dan nu știe încă data la care se va întâlni cu Trump

Noul președinte polonez Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va face la începutul lui septembrie o vizită la Washington, a anunțat sâmbătă șeful său de cabinet, Pawel Szefernaker, într-un text preluat de Reuters de pe platforma X.

„Într-o scrisoare de felicitare primită în ziua inaugurării, preşedintele SUA Donald Trump l-a invitat pe preşedintele polonez Karol Nawrocki la Casa Albă pentru o întâlnire oficială de lucru în 3 septembrie 2025”, arată mesajul, potrivit Agerpres.

Nawrocki a subliniat de multe ori importanţa unor relaţii polono-americane bune. În timpul campaniei sale electorale susţinute de principalul partid naţionalist de opoziţie din Polonia, Lege şi Justiţie (PiS), el a fost primit de Trump în Biroul Oval cu puţin timp înainte de alegerile prezidenţiale poloneze din mai; preşedintele american i-a susţinut candidatura.

În timp ce noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, care abia a depus jurământul, a stabilit data vizitei în SUA, oficialii români sunt abia în faza de „pregătiri”.

Șeful Cancelariei prezidențiale, Cristian Diaconescu, a confirmat că există o invitație oficială din partea președintelui Donald Trump, iar ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că pregătește deja deplasarea.

„Există o invitaţie oficială din partea preşedintelui Donald Trump, adresată preşedintelui Nicuşor Dan. A avut un dialog bilateral foarte bun în urmă cu o lună şi această invitaţie a fost transmisă de o manieră formală. Sigur, toţi cei care au responsabilităţi pentru organizarea unei astfel de întâlniri extrem de importante se implică. Mă bucur că în egală măsură, conducerea Ministerului de Externe îşi asumă această responsabilitate, pentru că într-adevăr trebuie să concretizăm o astfel de bilaterală cât mai curând posibil”, a declarat Cristian Diaconescu la Digi24. Întrebat cât ar dura pregătirea unei astfel de vizite, Diaconescu a spus că „depinde de rapiditatea cu care se stabileşte agenda vizitei”.

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a anunţat că va pleca în luna septembrie în New York şi Washington, pentru a face pregătirile cu privire la întâlnirea bilaterală dintre Donald Trump şi preşedintele Nicuşor Dan.