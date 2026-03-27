Primarul Bacăului spune că a fost amenințat după ce a propus interzicerea păcănelelor: „Vreau să fie foarte clar: nu mă intimidați”

Primarul municipiului Bacău, Lucian Stanciu-Viziteu, a anunțat vineri, 27 martie, că a primit mesaje de amenințare după ce a informat că va avea loc dezbaterea și votul asupra proiectului de interzicere a jocurilor de noroc în oraș.

„Miercuri, în Consiliul Local, va avea loc dezbaterea și votul asupra proiectului de interzicere a jocurilor de noroc în locațiile fizice din municipiul Bacău. În urma acestei inițiative, am primit numeroase amenințări.

Vreau să fie foarte clar: nu mă intimidați. Orice mesaj de amenințare, inclusiv cele cu moartea, va fi documentat și transmis către poliție”, a avertizat primarul.

Adaugă că știe „cât de puternice sunt interesele din spatele acestei industrii”, dar vrea să meargă mai departe cu interzicerea lor pentru binele comunității și se bazează pe sprijinul consilierilor locali.

„Pentru cei care lucrează în acest domeniu și sunt îngrijorați de viitor, există soluții. Puteți trimite CV-urile la cautjob@primariabacau.ro, iar noi le vom redirecționa către angajatori din județ. Deja am primit zeci de solicitări și continuăm să căutăm oportunități pentru fiecare persoană”

Proiectul de hotărâre propus de consilierii USR Emilia Neagu, Eduard Cîrceag și Ion Belu prevede că pe teritoriul municipiului Craiova nu se pot desfășura, în locații fizice, activități de jocuri de noroc, în sensul O.U.G. nr. 77/2009, indiferent de forma de organizare.

Sunt vizate, inclusiv fără a se limita la acestea, sălile de jocuri tip slot-machine, agențiile de pariuri, cazinourile, cluburile de poker, sălile de bingo.

Conform proiectului, pentru cererile privind acordarea autorizației anuale locale de funcționare, se constată inadmisibilitatea, iar solicitantului i se comunică un răspuns motivat, cu indicarea temeiului legal.

Pentru operatorii economici care, la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri, dețin licență și/sau autorizație de exploatare valabilă, emisă de O.N.J.N., aferentă unei locații situate pe raza Municipiului Craiova, interdicția funcționării se aplică de la data expirării perioadei de autorizare.

Inițiatorii subliniază că existența jocurilor de noroc în oraș încurajează apariția de noi jucători.