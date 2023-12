Poliția cercetează „asfaltările la caiet” făcute de Primăria Bacău pe străzi din oraș. Lucrările nu apăreau în buget

Asfaltările făcute pe arterele principale ale municipiului Bacău sunt cercetate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul de Poliție al Județului Bacău.

Potrivit unui document, plecat de la IPJ Bacău pe 7 decembrie, Primăria Bacău a fost somată să trimită documentele justificative care au stat la baza asfaltărilor în acest an, făcute pe străzile principale ale orașului.

Lucrările nu au fost prevăzute în Bugetul Bacăului pe 2023. Printr-o simplă notă de constatare, fără vreo expertiză, Primăria Bacău, împreună cu proiectantul și constructorul au decis ca unele străzi să fie asfaltate, în cadrul proiectului european - „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”, fără însă ca aceste asfaltări să fie prinse în proiectul cu fonduri europene, care urmărea îmbunătățirea mobilității urbane și scădrea poluării.

„Având în vedere activitățile de asfaltare și montare pavele executate în zonele din Piața Mare a municipiului Bacău, Centru și zona Gării din municipiul Bacău, vă rugăm să ne comunicați în baza căror proiecte/hotărâri au fost executate lucrările de asfaltare și montare pavele, perioada executării lucrărilor, dacă au fost receptionate sau nu, dacă se află în perioada de garanție, cu anexarea înscrisurilor care fac dovada celor solicitate anterior – contracte, procese-verbale s.a.”, se arată în documentul citat de „Ziarul de Bacău”.

Până pe 20 decembrie, Primăria Bacău a fost nevoită să trimită documentele solicitate, cu anexarea de fotocopii, certificate în conformitate cu originalul.

Bacău pierde, la finalul anului, 30 de milioane de euro, neatrase în proiectele POR 2014-2020

Municipiul Bacău are în execuție proiecte europene, finanțate în 2019, în timpul mandatului fostului primar Cosmin Necula, în valoare de peste 48 de milioane de euro. Nouă dintre aceste proiecte sunt de mobilitate urbană. Deoarece procedurile (avizări, lansare licitații, etc) au început tardiv, timp în care s-au pierdut aproape doi ani, lucrările sunt departe de a fi gata. Potrivit estimărilor, doar 40 la sută din fondurile europene din proiecte au fost atrase, iar Bacău va pierde la finalul acestui an 30 de milioane de euro.

„Cum s-a ajuns ca pe un proiect aprobat la finanțare să se realizeze asfaltări, e o istorie ce pornește de la o fițuică, din iulie 2023, o notă de constatare. Dacă dăm de-o parte semnatarii și antetul, ne mai rămân 10 rânduri de constatări... Aceste rânduri stau la baza unei dispoziții de șantier date 1 lună mai târziu în care administratorul public, managerul de proiect își asumă asfaltările”, a precizat prefectul Lucian Bogdănel.

Primarul a încercat să explice cum de s-a ajuns la simple asfaltări în cazul proiectului privind sistemul de management al traficului. În intersecțiile care trebuiau făcute „smart” (decopertate, montat sistem de senzori, etc), care trebuiau reasfaltate apoi aproximativ 10 centimetri, s-a luat deecizia de a se renunța la soluția din proiect, pentru a turna un strat de asfalt pe străzile principale ale orașului, care erau în cea mai bună stare.

„Dispoziția de șantier implica faptul că unele lucrări nu sunt necesare. Dacă nu s-ar fi ales soluția distribuirii acelui asfalt pe stradă, din intersecții, ați fi spus: <Vai, de ce nu ați atras toți banii din proiect!> Dacă nu s-ar fi făcut asfaltarea, nu s-ar fi putut atrage toți banii și asta ar fi fost un indicator de lipsă de performanță”, a afirmat primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, în cadrul unei ședințe a Consiliului Local Bacău.