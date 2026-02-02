Percheziții DNA la Consiliul Județean Bacău. Este vizat un contract de infrastructură rutieră de 197 de milioane de lei

Procurorii Direcţiei Generale Anticorupţie (DNA) au efectuat percheziţii la sediul Consiliului Judeţean (CJ) Bacău, în cadrul unui dosar penal care vizează atribuirea unui contract de infrastructură rutieră cu fonduri europene.

Informaţia a fost confirmată de preşedintele CJ Bacău, Cristina Breahnă Pravăţ, care a precizat că procedura de achiziţie a contractului a început în mandatul fostului preşedinte al instituţiei, Valentin Ivancea.

"Percheziţia a avut loc vineri la sediul CJ Bacău, dar ceea ce vreau să subliniez este că niciun angajat al instituţiei nu are nicio calitate în acest dosar. Au fost solicitate documente despre contractul TEN-T, pe care le vom pune la dispoziţie", a declarat Cristina Breahnă Pravăţ, scrie Agerpres.

Contractul TEN-T are o valoare de peste 197 de milioane de lei şi include modernizarea mai multor drumuri judeţene din judeţ.

Preşedinţia CJ Bacău a fost deţinută, mandatul trecut, de social-democratul Valentin Ivancea, care în momentul de faţă este subprefect al judeţului.