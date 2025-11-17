Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, trimis în judecată pentru abuz în serviciu și achiziții supraevaluate. Anunțul DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, Mădălin – Nicolae Pârâianu, și a altor persoane, pentru mai multe infracțiuni de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, în legătură cu achiziții supraevaluate efectuate de spital.

Potrivit DNA, în perioada mai 2022 – ianuarie 2023, managerul spitalului, împreună cu angajați ai unității și reprezentanți ai unor firme private, ar fi încălcat legislația achizițiilor publice și ar fi dispus achiziții la prețuri mult mai mari decât cele reale, generând un prejudiciu de peste 1,09 milioane de lei.

Printre achizițiile vizate se numără un aparat radiologic mobil în valoare de 593.810 lei, 70 de paturi și noptiere la un preț total de 245.000 lei, două sisteme IT supraevaluate la 199.920 lei și 40 de vestiare metalice în valoare de 55.000 lei. DNA arată că firmele implicate, printre care S.C. ORION MOB S.R.L., S.C. RALDIA DISTRIB S.R.L. și S.C. PROTON IMPEX 2000 S.R.L., ar fi beneficiat de avantaje necuvenite prin înțelegeri anterioare cu managerul și cu angajați ai spitalului.

„Achizițiile au fost efectuate cu încălcarea prevederilor legale privind consultarea ofertelor și interzicerea divizării contractelor, ceea ce a echivalat cu plăți directe nejustificate pentru spital”, precizează procurorii.

În cauză, DNA „a dispus și măsuri asigurătorii asupra unor bunuri ale inculpaților Pârâianu Mădălin – Nicolae, Pralea Doru – Ion și I.V.R. Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii”.

DNA subliniază că această etapă a procesului penal reprezintă finalizarea anchetei și trimiterea dosarului în instanță, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.