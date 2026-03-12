Crimă confirmată de test ADN. Doi concubini arestați preventiv, trimiși din nou în judecată după ce au ucis o femeie dispărută în 2023

Doi concubini arestați pentru uciderea unui bărbat din județul Bacău, pe care l-au ademenit sub pretextul unei întâlniri romantice, sunt trimiși din nou în judecată. De această dată, procurorii îi acuză că au comis o altă crimă: uciderea unei consătence, pentru a-i fura banii. Cei doi riscă acum închisoare pe viață.

Cei doi sunt deja în arest preventiv, în cadrul unui dosar de omor calificat. Procurorii susțin că aceștia sunt responsabili și pentru moartea unei femei din localitate, dată dispărută încă din anul 2023. A fost nevoie de o crimă în plus si de o analiză antropologică pentru ca adevărul să iasă la iveală.

Victima, ademenită în pădure și ucisă pentru bani

Potrivit anchetatorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, femeia ar fi fost atrasă într-o zonă izolată din apropierea satului Gârceni, județul Vaslui, unde cei doi ar fi pus în aplicare un plan de jaf și crimă.

Conform rechizitoriului din 10 martie 2026, inculpații au acționat după o înțelegere prealabilă. Ei ar fi ademenit-o pe femeie în pădure, știind că aceasta avea asupra ei o sumă importantă de bani.

„În luna august 2023, după o înțelegere prealabilă și un plan bine stabilit anterior, au ademenit pe persoana vătămată Nica Doina în pãdurea din apropierea satului Gârceni, jud. Vaslui, în scopul de a o ucide și a o deposeda de o importantã sumă de bani, pe care aceasta o avea asupra sa. Inculpații au actionat conjugat, exercitând violențe asupra victimei, aplicându-i mai multe lovituri în zone vitale, ce au condus la decesul acesteia, apoi au deposedat-o pe victimă de suma de bani pe care o avea în rucsac”, au transmis procurorii, conform publicației locale Vremea Nouă.

După crimă, femeia a fost abandonată într-o zonă foarte izolată. Cazul a fost dificil de elucidat, deoarece, în momentul cercetării la fața locului, în 2024, anchetatorii au găsit doar fragmente osoase și obiecte vestimentare aparținând victimei. Pentru stabilirea identității a fost necesară o expertiză antropologică.

Banii trimiși de soțul plecat la muncă în străinătate

Anchetatorii spun că femeia ridicase de la poștă bani trimiși de soțul său, plecat la muncă în străinătate. Potrivit acestuia, suma era de aproximativ 3.000 de lei.

Soțul victimei susținea încă de la început că femeia nu ar fi plecat de bunăvoie de acasă și i-a suspectat pe cei doi concubini. El povestea că, în ziua dispariției, soția sa a mers la poștă pentru a ridica banii, iar ulterior ar fi urcat într-o mașină neagră în apropierea postului de poliție.

A doua crimă descoperită după arestarea suspecților

Ancheta privind moartea femeii a fost reluată după ce cei doi au fost arestați pentru o altă crimă, comisă în iulie 2024.

În acel caz, un bărbat din județul Bacău a fost ucis în locuința celor doi, după ce venise la Puiești pentru o întâlnire romantică cu femeia care ulterior l-a omorât, alături de concubinul său. După crimă, cadavrul a fost ascuns într-un geamantan și abandonat la marginea unui drum.

Suspecții au fost prinși ulterior la Brașov și aduși pentru audieri.

În acel dosar, instanța a decis condamnarea inculpatului la 28 de ani de închisoare cu executare, după contopirea pedepselor pentru omor și tâlhărie calificată, iar concubina sa a primit o pedeapsă de 22 de ani de închisoare. Cei doi au fost obligați și la plata unor despăgubiri civile consistente către familia victimei.

Risc de condamnare pe viață

Noua trimitere în judecată pentru omor calificat și tâlhărie calificată ar putea duce la pedepse și mai severe pentru cei doi. Având în vedere gravitatea faptelor și existența mai multor crime, anchetatorii iau în calcul posibilitatea unei condamnări pe viață.