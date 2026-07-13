Centura Bacăului va fi închisă pentru conectarea noilor tronsoane ale A7. Pe unde va fi deviat traficul

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat luni, 13 iulie, că circulația pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7) se va închide temporar, începând de miercuri.

„În vederea conectării cu noile tronsoane ale autostrăzii A7, Varianta Ocolitoare Bacău va fi închisă temporar circulației auto, începând cu data de 15 iulie 2026.

Așa cum am anunțat anterior, măsura va fi luată la solicitarea antreprenorului, cu avizul CNAIR SA și IGPR. Avizul a fost eliberat pentru perioada 15 iulie – 31 august 2026, ceea ce presupune că, în acest interval, traficul auto poate fi oricând restricționat pentru executarea lucrărilor”, a anunțat instituția.

DRDP Iași adaugă că închiderea temporară vizează întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, între km 0+000 și km 20+300, traficul rutier în perioada lucrărilor urmând a se desfășura pe DN 2, în traversarea municipiului Bacău.

„Având în vedere disconfortul temporar creat, facem apel la înțelegere din partea conducătorilor auto, cu recomandarea configurării din timp a deplasărilor, pentru evitarea ambuteiajelor și a timpilor mai mari de așteptare în trafic.

Reamintim, Varianta Ocolitoare Bacău (A7) este parte integrantă a Autostrăzii Moldovei, fiind primul tronson al acestui obiectiv de infrastructură, dat în folosință la finalul anului 2020.

Autostrada A7 este un proiect strategic pentru infrastructura rutieră din zona Moldovei, iar în această perioadă constructorul este mobilizat pentru finalizarea lucrărilor pe ultimul lot al secțiunii Focșani – Bacău, precum și pe cele trei loturi ale secțiunii Bacău – Pașcani. Vă mulțumim pentru înțelegere!”

Secțiunea Focșani-Bacău a Autostrăzii A7 are o lungime de 95,9 kilometri și este parțial deschisă circulației. Lotul 1 Focșani-Domnești Târg a fost dat în trafic în decembrie 2025, precum și tronsonul de 14,4 kilometri dintre Domnești Târg și Adjud, parte a Lotului 2.

Restul Lotului 2 și Lotul 3 Răcăciuni-Bacău sunt în execuție și ar urma să fie deschise în 2026, potrivit 130km.ro.