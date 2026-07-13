Lotul de 28,55 kilometri dintre Biharia și Chiribiș al Autostrăzii Transilvania ar putea fi „marea surpriză”, deoarece există posibilitatea încheierii lucrărilor în ultima lună a acestui an, cu 5 luni înaintea termenului prevăzut în contract, arată Asociația Pro Infrastructură

Asociația Pro Infrastructură a postat pe Facebook o radiografie a șantierului Autostrăzii Transilvania pe tronsonul dintre Biharia și Chiribiș, arătând că „mobilizarea este foarte bună pe cei 28,55 kilometri” și că „sunt șanse reale ca antreprenorul să reușească să dea în trafic lotul în decembrie, mult înainte de termenul contractual, mai 2027, fără extensii de timp și giumbușlucuri birocratice”, deoarece „doar câteva structuri nu sunt suprabetonate, iar la terasamente avem asfalt pe multe zone”.

Cu toate că „este încă foarte mult de muncă”, reprezentanții Asociațiai Pro Infrastructură își argumentează optimismul că faptul că „atât constructorul, cât și CNIR, vor să demonstreze că pot”.

Concret, Beneamin Rus, proprietarul grupului Selina, „are multe păcate istorice de spălat”, afirmă ONG-ul, cu trimitere la faptul că, anterior, unei asocieri conduse de o firmă din grupul său i-a fost reziliat contractul pentru realizarea aceluiași lot al autostrăzii, ulterior, câștigând procesul intentat Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din acest motiv, dar și la dorința conducerii Companiei Naționale de Investiții Rutiere, care a preluat gestionarea lotului, de a demonstra că aceasta „nu este aceeași Mărie, dar cu altă pălărie” comparativ cu CNAIR.

Din Ungaria până în Cluj

„Dacă se aliniază astrele și actorii trag la maxim, în decembrie 2026 vom circula pe Autostrada A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca (și mai departe spre Târgu Mureș)”, mai arată în postarea sa Pro Infrastructură, menționând ca excepție un segment de segment de 40 km dintre Nușfalău și Poarta Sălajului, care include traversarea Meseșului prin cel mai lung tunel rutier din țară.

„Chiar și fără el (n.r. – fără lotul Nușfalău – Poarta Sălajului), opinăm că ruta dintre Cluj-Napoca și Oradea se va reconfigura masiv: mulți șoferi vor prefera să folosească A3 în locul mortalului DN1, deși vor ocoli”, consideră reprezentanții ONG-ului.

Contractul a fost semnat în 03.04.2024 între CNAIR și Precon, iar în aprilie 2025 a fost transferat noii companii de drumuri, CNIR. Ordinul de începere aferent proiectării a fost dat în mai 2025, cu scadență în 6 luni. Execuția, 18 luni conform contract, a început în teren pe 8,5 km în 24 aprilie 2025 și din 29 septembrie 2025 constructorul a putut lucra și pe restul de 20 kilometri ai lotului.