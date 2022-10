Roboțelul Marius, păzitorul casei. Elevii care au creat o mașinărie pentru siguranța domiciliului VIDEO

Pasionați de tehnologie, un grup de elevi din Constanța l-au inventat pe Marius, un roboțel care păzește locuința în momentul în care proprietarul este plecat sau doarme.

David, Victor, Mihnea, Robert, Cezar, Andrei, Mara, Radu, Alex, Rareș, elevi în clasele VI – XII la diferite școli din municipiul Constanța, au pasiuni comune: robotica și inventica. Se întâlnesc o dată pe săptămână în cadrul grupului „Alpha Develop” ce face parte din Asociația „Informatica pentru viitor”. Aici, cu ajutorul profesoarei Ramona Rădulescu (de la Palatul Copiilor din Constanța) transformă în realitate proiecte sau idei pe care le discută și analizează ca într-o familie.

Mândria lor de acum este Marius, un mic roboțel care devine paznicul casei atunci când proprietarul este plecat sau când doarme. Fiind de mici dimensiuni, Marius poate sta la vedere sau ascuns în spatele unui ghiveci cu flori în casele noastre. Treaba lui este să detecteze orice mișcare și să semnaleze că cineva a pătruns în locuință.

Idee desprinsă din viața reală

Robotul este complet independent (are nevoie doar de o baterie), așa că hoțul nu-l poate deconecta înainte de a transmite vreun avertisment cum ar face-o în cazul unui sistem de securitate instalat vizibil.

Ideea tinerilor a plecat de la doi dintre ei care au trecut printr-o tentativă de furt a telefonului mobil în timp ce se deplasau cu autobuzul. „Atunci ne-am întrebat ce se întâmplă cu casa noastră dacă vrea să ne fure cineva? Ne-am gândit în acel moment să facem un robot care să prevină furtul din locuințele oamenilor”, spune un elev.

VIDEO Demonstrație - cum funcționează roboțelul Marius

A primit numele de Marius după o lună de la demararea proiectului când elevii și-au dat seama că ceea ce inventează ei nu are un nume. Testau diferite aplicații și elemente când, sub forma unei glume, Robert (elev în clasa a IX-a) a sugerat să i se spună Marius. De atunci, așa i-a rămas numele.

„Noi nu am făcut un simplu robot, ci am făcut o idee de produs care are mai multe componente, este o soluție completă. Eu îl privesc și ca un instrument educativ. Ulterior, îl putem pune în aplicația de desktop, de aceea a fost proiectat și ca un suport de actualizare a codurilor pentru copii sau familii care vor să facă activități în familie pe partea de robotică”, arată profesoara Ramona Rădulescu.

Nu este o simplă cutiuță

Concret, roboțelul are o carcasă făcută de elevi cu o imprimantă 3D, iar restul sistemelor și senzorilor sunt achiziționate de la companii de top. În plus, aplicația folosită de robot pentru a comunica cu telefonul proprietarului este realizată în Plotter, ultimul limbaj de programare al celor de la Google. Când detectează mișcare, robotul emite sunete (o alarma), dar transmite automat o alertă pe telefonul mobil.

„În două luni am pus bazele acestui proiect. A fost o muncă titanică deoarece dincolo de o cutiuță și câteva circuite este multă muncă de programare. Și-au depășit limitele. De exemplu, Alex (elev în clasa a VI-a) a făcut site-ul, alții au creat coduri unice pentru logarea în aplicația de desktop”, explică profesoara.

În luna iulie, atunci când s-au apucat să-l inventeze pe Marius, elevii lucrau și la o aplicație care să te ajute să înveți, una care să te ajute să te trezești, un dispozitiv inteligent care să ude plantele. De altfel, acesta este scopul grupului: să inoveze, să pună în practică idei, să îndrăznească să-și imagineze noi și noi tehnologii.

Robotul Marius va fi produs în vederea comercializării chiar de către elevi. Primul pas a fost să înceapă să lucreze la Manole, al doilea exemplar care va păzi locuințele, iar pe viitor vor încerca să atragă și o sursă de finanțare.

„Ne-am gândit să-l producem noi, deoarece putem să facem asta. Va fi dezvoltat la alt nivel și va fi îmbunătățit. Este prima experiență antreprenorială. Va avea în viitor, sperăm, și o cameră care să fotografieze și să trimită pe telefon fotografia intrusului”, mai spune Ramona Rădulescu.