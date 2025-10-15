Un șofer de 70 de ani oprit pentru un control de rutină i-a surprins pe polițiștii din Arad

Un bărbat de 70 de ani din Arad a comis trei infracțiuni într-o singură seară. Polițiștii l-au oprit în trafic luni, 14 octombrie, și au descoperit că acesta conducea sub influența alcoolului, avea permisul suspendat, iar mașina purta numere false de înmatriculare.

Potrivit polițiștilor, șoferul a fost oprit pe strada Steagului din municipiu, septuagenarul fiind oprit pentru un control de rutină.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că septuagenarul avea permisul de conducere suspendat, iar autoturismul pe care îl conducea era neînmatriculat. Mai mult, numărul de înmatriculare aplicat pe vehicul s-a dovedit a fi fals, scrie Glasul Aradului.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, iar cercetările continuă într-un dosar penal pentru comiterea mai multor infracțiuni la regimul rutier.