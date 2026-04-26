Un bărbat angajat să construiască o casă a pierdut la păcănele cei 25.000 de euro ai clientului său. Cum au soluționat judecătorii cazul

Un bărbat, constructor, a jucat banii de casă ai clientului la păcănele și i-a pierdut. Judecătorii consideră că nu a vrut să-l țepuiască pe client.

Un bărbat din Biharia a fost trimis în judecată pentru înșelăciune, după ce, în urmă cu cinci ani, a încasat 18.000 euro și peste 26.000 de lei de la un client, sub promisiunea că îi ridică o casă cu 25.000 euro.

Constructorul nu a reușit să facă mare lucru, în afara unei săpături de fundație pentru casă, acesta recunoscând în fața instanței că banii i-a pierdut la păcănele.

Judecătorii din Oradea l-au condamnat la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare și l-a obligat să plătească 320.648 lei daune materiale, plus 17.500 lei cheltuieli de judecată.

La Curtea de Apel însă întreaga situația s-a schimbat în favoarea ”țeparului”, judecătorii considerând că afacerea cu casa a fost doar o neînețegere civilă.

”Judecătorii au stabilit că omul n-are antecedente și că nici nu se poate dovedi că a vrut să-i dea „un tun” clientului, ci mai degrabă a „gestionat defectuos” banii acestuia, pe fondul scumpirilor galopante la materiale. Cireașa de pe colivă: instanța a lăsat acțiunea civilă nesoluționată”, scrie Bihoreanul.

Victima e nevoită acum să caute alte căi de atac pentru a-și recuipera paguba de la cel care i-a irosit toți banii la jocurile de noroc.