Femeie reținută după ce a inventat o poveste cu un polițist închipuit pentru 60 de lei. Ce a împins-o să facă asta

O femeie de 38 de ani din municipiul Botoşani a fost reţinută pentru inducerea în eroare a organelor judiciare. Ea a sesizat Poliţia susţinând că a fost abordată pe stradă de un bărbat necunoscut care purta, fără drept, îmbrăcăminte şi însemne specifice Poliţiei Române.

Polițiștii au emis, miercuri, o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele femeii de 38 de ani, bănuită de inducerea în eroare a organelor judiciare.

”În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că aceasta ar fi formulat o sesizare către organele de poliţie, susţinând că ar fi fost abordată pe o stradă din municipiul Botoşani de către un bărbat necunoscut care purta, fără drept, articole vestimentare şi însemne specifice Poliţiei Române şi care utiliza un autoturism inscripţionat similar celor aparţinând instituţiei. Din verificări a reieşit faptul că aspectele sesizate nu sunt reale, iar femeia ar fi recurs la această variantă pentru a justifica în faţa familiei lipsa a 60 de lei”, arată sursa citată.

Cercetările în acest caz continuă.