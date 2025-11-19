Video Fost director al Filarmonicii Arad și fratele său, arestați după ce au bătut două persoane într-o parcare. Motivul absurd de la care a pornit conflictul

Fostul director al Filarmonicii Arad și fratele acestuia au fost arestați preventiv după ce, pe 15 noiembrie, au agresat un bărbat și pe soția acestuia în parcarea centrului comercial AFI.

Potrivit autorităților, în timpul conflictului, bărbatul a fost lovit puternic , suferind o leziune serioasă la picior. Conform surselor medicale, certificatul medico-legal indică aproximativ 50 de zile de îngrijiri, scrie Special Arad.

Femeia care îl însoțea ar fi fost lovită cu palma peste față. Motivul altercației ar fi fost modul în care cele două victime ar fi traversat drumul. Marți, 18 noiembrie, cei doi frați au fost reținuți 24 de ore de către polițiștii din Arad.

Întrebați de jurnaliști la intrarea în Judecătoria Arad, Adrian Văcean a declarat că a fost autoapărare.

Cu toate acestea, judecătorii din Arad au admis propunerea de arestare preventivă înaintată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad. Astfel, cei doi frați sunt arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Hotărârea Judecătoriei Arad nu este definitivă și poate fi contestată.

Cine sunt Alin și Adrian Văcean

De profesie muzicolog și profesor universitar, Alin Văcean a fost manager al Filarmonicii Arad.

Mandatul său, de la începutul anilor 2010, a fost marcat de conflicte repetate cu angajați ai instituției, cu administrația locală și cu presa, notează publicația citată.

În 2011, la scurt timp după numirea în funcția de director al Filarmonicii, a fost suspectat că ar fi furat oglinda retrovizoare a unei mașini, fiind surprins de camerele de luat vederi.

În 2016, un scandal public legat de un filmuleț și mesaje jignitoare a dus la încetarea contractului de management al lui Alin Văcean. În 2022, candidatura sa pentru directoratul Filarmonicii a fost blocată de Consiliul Local.

Fratele său, Adrian Văcean, este un om de afaceri cunoscut în zona de design și arhitectură. Acesta a apărut presa locală în contextul unui litigiu de evacuare din 2015–2016, în care era pârât într-un dosar legat de un imobil în care figura și compania Pro Arhitectura.

În timpul scandalurilor legate de conducerea Filarmonicii de către Alin Văcean, fratele său, Adrian Văcean, a fost prezent în presă ca sprijinindu-l prin relații politice și apărarea sa pe rețelele de socializare, folosind un limbaj agresiv și alimentând conflictele din jurul instituției.