Cine sunt cele două românce care vor prezenta ceremonia de deschidere a Summit-ului Global al Tinerilor Lideri - Berlin 2023 FOTO

Alături de mare este și sora ei mai mare Anca Oprea. Pe lângă școală Mara are și un traseu sportiv, care a început odată cu participarea la concursurile regionale și naționale Special Olympics România și a culminat cu participările de la Jocurile de Înot Special Olympics ale Monaco 2014 și ale Ungariei 2016, precum și la Jocurile Mondiale Special Olympics Austria 2017(snowshoeing) și Abu Dhabi 2019 (înot), la fiecare participare urcând pe podium.

Acum Mara alături de sora ei Anca (24 de ani) vor prezenta ceremonia de deschidere a Summit-ului Global al Tinerilor Lideri Berlin 2023.

Începând cu septembrie 2022 Mara și Anca Oprea, ca și co-chair al Comitetului Global al Tinerilor Lideri SO au muncit alături de mentorul lor (Alexandra Catrina) și alături de reprezentanți ai SO Internațional pentru a pregăti Summitul Global al Tinerilor Lideri SO care va avea loc în perioada 16-20 iunie 2023, în paralel cu Jocurile Mondiale de Vară Special Olympics la Berlin. La Summit vor participa 150 reprezentanți din 49 de țări.

„În 2011 am început să mergem cu Mara pe drumul deschis de Special Olympics în România. Atunci pentru noi era un drum cu multe necunoscute, dar cu mare speranță am înaintat către un viitor ce avea să aducă succese nebănuite bazate pe muncă, prietenie, încredere, încurajare, rezultate. În timp întreaga familie Oprea s-a alăturat în mișcarea Special Olympics și în mod special Anca și Mara au fost remarcate pentru echipa faină pe care o făceau împreună. Pentru că SO militează pentru incluziunea prin sport a persoanelor cu dizabilități intelectuale, cum poți să faci incluziunea, altfel decât legând parteneriate între sportivi și parteneri”, spune mama Marei, Camelia Oprea.

Ce au făcut în pandemie

Pentru că pandemia ne-a provocat pe toți, în 2020 fetele Oprea au primit de la SO propunerea de a dezvolta un proiect online de leadership care să îi cuprindă pe tinerii de la Integra Arad și pe tinerii din comunitatea arădeană. A fost o reușită care cuprindea noțiuni de nutriție, sport și leadership. Anca și Mara aveau fiecare rolul ei, fiind mentorate de doamna Alexandra Catrina de la Special Olympics România. Împreună au reușit să contureze bazele a ceea a devenit în timp o echipă de tinere lider SO care a scris pagini frumoase în munca de incluziune.

Proiectul a fost remarcat de Special Olympics Europa Eurasia, așa încât echipa Anca și Mara a fost propusă și selectată ca membră în Consiliul Tinerilor Lideri SO Europa- Eurasia pentru perioada ianuarie 2021- decembrie 2022. În toată această perioadă Anca și Mara au participat la întâlniri online, au pregătit și prezentat diverse exerciții și proiecte, au interacționat cu alte echipe similare din țări europene, au fost la Summit-ul Regional al Tinerilor Lideri SO de la Berlin, în iunie 2022.

Ca urmare a contribuției lor valoroase la Berlin, au candidat și au fost votate ca membre în primul Consiliu Global al Tinerilor Lideri SO, din care fac parte 8 echipe din toată lumea. A urmat apoi alegerea lor pentru funcția de co-chair în Consiliul Global al Tinerilor Lideri SO, funcție care le-a adus nenumărate responsabilități, concretizate în sute de ore de muncă, dezbateri, zoomuri, pregătiri, prezentări. Toate acestea fiind în regim de voluntariat și așezate în programul zilnic al fetelor. Tot din 2022 Anca și Mara fac parte din Comitetul Sportivilor Lideri SO România.

„La Summit vor participa 150 reprezentanți din 49 de țări. Ei vor lucra împreună propuneri de proiecte de incluziune care vor impacta școlile și comunitățile lor, vor învăța cum se scrie un proiect de tineri lideri, vor împărtăși idei, vor face schimb de experiență, vor participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Mondiale SO, vor încuraja sportivii. Anca și Mara vor prezenta ceremonia de deschidere a Summit-ului Global al Tinerilor Lideri Berlin 2023, au sarcini foarte importante în organizarea întregului eveniment. Emoțiile sunt foarte mari, pe măsura muncii, precum minunate vor fi rezultatele”, mai adaugă Camelia Oprea.