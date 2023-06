Colț de rai cu parfum mov, în vestul țării. Afacerea realizată de o educatoare și un expert în vânzări FOTO

Anotimpul prielnic pentru petrecerea timpului liber în grădinile cu lavandă a sosit. De câțiva ani o familie din județul Arad oferă celor care doresc ore de neuitat.

Astfel, în următoarele weekenduri se vor organiza tururi și fotografii în grădina de lavandă.

Cristina și Ștefan Ionică, o familie din localitatea arădeană Ineu, organizează vizite în lanul de lavandă, printr-un eveniment ajuns la a patra ediție. Ei au creat afacerea „Lavanda Parfumul Mov“ și organizează evenimentul tematic „O zi în grădina cu lavandă“ pe parcursul a cel puțin trei weekenduri. Ea este educatoare de profesie, iar el are o vechime de peste 18 ani în vânzări.

„Când am văzut pentru prima dată o pată de culoare mov m-am îndrăgostit pe loc și mi-am propus ca în viitor să am propriile mele plante de lavandă. Au trecut aproape 11 ani până când, cu mare încredere și bucurie, am plantat în grădina părinților 500 de butași de lavandă. Minunăția aceasta de floare mi-a adus bucurie în suflet și în priviri încă din primul an. Toată vara am îngrijit-o și am iubit-o zi de zi. Floarea aceasta a fost pentru mine stropul de fericire și bucurie. În fiecare dimineață ne întâlneam cu un «Bună dimineața, frumusețe!». Eu, cu cana de cafea în mână, mă plimbam printre rândurile înflorite, iar ea mă încânta cu culoarea și parfumul ei. Zi de zi culegeam cu o foarfecă, fir cu fir, tijele de lavandă înflorite și le puneam în buchetul magic. Ne-am bucurat una de cealaltă zi de zi – eu cu cafeaua și cu foarfeca în mână, ea așteptând venirea mea”, mărturisește Cristina Ionică.

Între timp cultura s-a mărit și diversificat, având mai multe soiuri de lavandă mov, roz și galbenă care stau la baza tuturor produselor realizate cu pasiune în atelierul Parfumul Mov.

„Cristina este sufletul acestui hobby și jumătatea mai frumoasă și mai creativă Totodată, majoritatea produselor, cu accent pe cele cosmetice sau care implica creativitate (buchete, aranjamente) sunt creațiile ei. Toate produsele au fost testate de noi și abia când am fost mulțumiți de rezultate le-am propus și clienților noștri. În spatele fiecărui produs stau zeci de ore de documentare, zeci de ore de munca, multe eșecuri și materii prime aruncate la gunoi, dar cel mai important, în spatele fiecărui produs stau pasiunea, determinarea și o parte din sufletul nostru”, spune Ștefan Ionică.

Cristina este profesor pentru învățământul preșcolar (educatoare) la o grădinița cu program prelungit, iar Ștefan lucrează în vânzări cu peste 18 ani de experiență în domeniu.

„Din luna martie m-am dedicat exclusiv acestui hobby pe care îmi doresc să-l transform într-o afacere. Avem o cultură mica de lavandă (ceva mai mult de 1.000 de tufe) situată în grădina socrilor din Ineu. Faptul acestea ne-a determinat să facem diverse produse pentru a o putea valorifica. Astfel am ajuns la o gama de peste 30 de produse”, declară Ștefan.

Produsele sunt împărțite în mai multe categorii:

Produse de bază: buchete, aranjamente florale, săculeți umpluți cu lavanda

Aromaterapie:

Ulei esențial de lavandă, lumânări parfumate, odorizant de cameră sau auto, bombite efervescente

Cosmetice:

Cremă și ulei de corp, creme pentru mâini și fata, repelent pentru insecte (țânțari și căpușe), loțiune bronzantă, apă florală de lavandă, aftershave, unt de corp, Scrub (exfoliant) cu lavandă sau cafea, săpunuri artizanale, balsamuri de buze, etc

Produse comestibile:

Sirop de lavandă, cafea cu lavandă, înghețată artizanală cu lavandă, fursecuri cu lavandă, limonada cu lavandă, ceai de lavandă, miere infuzat cu lavandă, dulceață de căpșune cu lavandă, oțet de lavandă, ciocolată cu lavandă, etc

Unele produese sunt pe stoc, iar altele le fac doar pe baza de comandă.

„Evenimentele «O zi în gradina cu lavandă» sunt un concept total diferit față de clasicele vizite în lanul de lavandă. Noi am încercat, și cred că am și reușit, să creăm o atmosferă intimă, amicală, un loc în care să vii și să te de conectezi de tumultul orașului și din care să nu-ți mai vină să pleci. Experiența este cu atât mai intensă cu cât fiecare iubitor de lavandă care ne vizitează are ocazia să-și culeagă singur florile de lavandă. Ar fi fost mai simplu să primească un buchet gata făcut, dar considerăm ca așa poate sa înțeleagă mai bine care este drumul de la florile frumos colorate și parfumate la produsele finite. De asemenea are libertatea să-și umple cu flori punguța pe care o primește la întrarea în grădină, ceea ce înseamnă câteva buchete, nu doar unul”, mai adaugă cei doi soți.

Fursecuri și limonadă

Aceștia își întâmpină oaspeții cu fursecuri și limonadă cu lavandă. Doritorii pot încerca și înghețata artizanală cu lavandă.

„Considerăm că taxa de intrare de 35 de lei este una modică și ne ajută să îmbunătățim în fiecare an decorul, să înmulțim recuzita și să înlocuim plantele care, inevitabil sunt afectate de unii vizitatori mai neatenți”, mai adaugă Ștefan.

Primul weekendul în grădina de lavandă a început în 10-11 iunie, urmând cele din 17-18 iunie și 24-25 iunie cu posibilitatea de a deschide porțile și în weekendul 1-2 iulie (în funcție de aspectul florilor).

„Vă invităm să vă culegeți singuri florile de lavandă într-o experiență unică, pentru a înțelege mai bine «drumul» de la florile intens colorate și parfumate la produsele finite pe care le meșteșugim. Recoltarea se va face doar cu foarfecele (puse la dispoziție de noi), în plăsuțe de hârtie pe care le veți primi la intrarea în grădină. Intrarea este 35 lei pentru o persoană (intrarea copiilor sub 10 ani este gratuită). În acest preț este inclusă plăsuța de hârtie pe care sunteți liberi să o umpleți cu flori proaspete și parfumate, culese chiar de voi, și posibilitatea de a vă face fotografii într-un decor inedit, înconjurați de frumusețea și mireasma lavandei. Noi vă punem la dispoziție decorul și recuzita, iar voi veniți cu buna dispoziție. Fluturii frumos colorați și albinuțele sunt bonus din partea naturii”, este anunțul evenimentului.

Doritorii pot opta pentru o ședință foto profesională contra-cost (100 lei) în urma căreia vor primi în format electronic minim 10 fotografii editate.