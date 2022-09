A demisionat din Armată și a creat un festival - fenomen. Fata din lanul de lavandă care a revoluționat afacerile

Flori Vioreanu a pus pe picioare o afacere profitabilă cu lavandă și a reușit să reunească cultivatorii într-un festival național, la a cărui ultimă ediție au participat zeci de mii de oameni.

Flori Vioreanu, o tânără de 30 de ani din Brăila, și-a transformat visul în realitate, acela de a pune pe picioare o afacere profitabilă cu lavandă. A absolvit Facultatea de Psihologie cu gândul să vindece rănile emoționale și mentale ale pacienților, dar în cele din urmă s-a angajat în armată, unde a lucrat timp de 10 ani.

Imediat după ce a terminat facultatea, a început să caute teren pentru a-l cultiva cu lavandă. Totul a pornit ca un hobby, în ideea să obțină un venit suplimentar. Nu i-a fost deloc ușor. La 23 de ani a făcut un credit ca să poată lua în arendă un hectar de teren în vecinătatea comunei Viziru din județul Brăila, pe care l-a cultivat cu lavandă.

„Părinții nu au fost de acord cu ce voiam să fac. Am vorbit cu prietenii mei și ei au găsit terenul, iar imediat după aceea am fugit la bancă și am făcut creditul”, povestește Flori cum a începutul totul. În primii doi ani nu a recoltat nimic pentru ca butașii de lavandă să devină mai deși. A făcut și greșeli la întreținerea culturii, iar acum le oferă informații altor cultivatori de lavandă ca să nu îi repete greșelile.

„Când am început eu, nu erau foarte multe informații despre cultivarea lavandei. De pildă, se poate recolta și după primul an”, explică tânăra bazându-se pe experiența ei la cultivarea plantei. Întreținerea lavandei nu e deloc ușoară. Timp de doi ani, Flori a prășit cultura în mod tradițional. „Bio cu sapa”, îi place ei să spună cu umor.

Succes chiar după prima recoltă

După prima recoltă a obținut prin distilare peste 80 de litri de ulei esențial de lavandă și aproape 200 de litri de apă florală de lavandă. Succesul de care s-a bucurat a fost neașteptat. A vândut tot uleiul esențial (85 de euro pe litru) și apa florală (20 de euro), iar de remarcat este că ambele produse au primit certificare potrivit normelor europene pentru a fi folosite în produse cosmetice.

Procesul este unul complex și de durată și implică numeroase teste pe parcursul mai multor luni. Și-a dat seama atunci că ceea ce a început ca un hobby poate deveni o afacere profitabilă. Timid, a început să vândă apa florală, mai întâi angro, iar apoi ca un produs propriu (loțiune).

Proprietățile acesteia sunt recunoscute științific. De pildă, calmează iritațiile după expunerea la soare, după bărbierit și epilat, curăță tenul, iar mai mulți make-up artiști au descoperit că fixează bine machiajul.

Proprietățile produselor, certificate medical

Nu în ultimul rând, calmează iritațiile de scutec. Flori a aflat și de această proprietate după ce mai multe mămici au luat legătura cu ea, iar ulterior un medic pediatric a confirmat acest lucru.

„Încercăm să certificăm totul. Am făcut și analize medicale, în urma cărora s-a confirmat că are un rol benefic în iritațiile suferite de copiii mici de la scutece”, spune tânăra. A fost încurajată să continue după ce oamenii cu care interacționa și care îi cumpărau produsele din ulei esențial și apă florală de lavandă i-au spus că acestea au creat o schimbare pozitivă în viața lor.

„Mi se părea puțin ireal ce pot să fac eu cu visul meu. Am prins încredere în produse și în utilitatea lor”, punctează Flori momentul care a marcat trecerea de la pasiune la afacere. A mers atât de bine încât în 2021 și-a dat demisia din Armată ca să se dedice exclusiv afacerii sale, și apoi și-a diversificat produsele. De pildă, colaborează cu ateliere de croitorie ca să pună lavanda în perne obișnuite și în perne folosite pentru a practica yoga.

Festivalul-fenomen, ajuns deja la a 12-a ediție

În 2021 a organizat un festival al lavandei, intitulat Lavanda Fest, care a ajuns deja la a 12-a ediție, pentru că se organizează în fiecare lună în marile orașe din România. „Am vrut să aduc lanul de lavandă în oraș. Ăsta era visul meu. Așa a luat naștere lanul urban, festivalul dedicat lavandei”, explică tânăra.

Evenimentul ține trei zile și a devenit un adevărat fenomen, dovadă că la ultima ediție au venit nu mai puțin de 20.000 de oameni. Și mai interesant este că la nicio ediție nu a trimis nici măcar o singură invitație de participare. Au fost atât de multe cereri de participare la festival, încât la fiecare ediție se pune problema spațiului pentru expozanți.

Flori a creat o comunitate de peste 150 de producători de lavandă, iar la fiecare ediție a festivalului, aceștia își expun produsele prin rotație, pentru că nu au loc toți. Pe lângă uleiul esențial și apa florală de lavandă, participanții au gustat din faimoasa înghețată de lavandă, au servit limonadă cu lavandă aromată natural și au avut ocazia să cumpere și haine brodate cu lavandă.

I-a unit pe producătorii de lavandă

În cadrul festivalului sunt organizate ateliere de olărit și imprimare 3D, iar artiști locali susțin recitaluri de muzică clasică și jazz. „Încerc astfel să dau ceva înapoi comunității. Vreau ca acest festival să evolueze, iar planul meu este să închiriem spații mai mari, poate chiar stadioane, ca să putem aduce toți producătorii care sunt aleși pe mustață, cu produse inedite și chiar foarte faine. Ideea este ca cei din mediul antreprenorial să se susțină reciproc, pentru că doar așa vom reuși”, spune tânăra.

Secretul succesului său stă în perseverență, răbdare și dedicare, dar și în faptul că i-a convins pe producătorii de lavandă din toată țara să nu își mai desființeze culturile, pentru că exista acest trend, și să se sprijineze reciproc pentru a-și crește vânzările, lucru care s-a și întâmplat.

„Cei care vor să își urmeze pasiunile, să se gândească în primul rând dacă ce vor să facă aduce plus valoare în societate, dacă ajută. Să se gândească la utilitatea produsului sau serviciului, să se documenteze bine și să nu ezite să ceară sfaturi de la persoane specializate. Nu în ultimul rând, trebuie să crezi în visul tău. Eu am avut multe motive să renunț, pornind de la familie, părinți, prieteni, dar eu am crezut în ceea ce făceam. Am fost creativă și perseverentă”, sunt sfaturile lui Flori pentru cei care vor să renunțe la siguranța jobului și să își deschidă propria afacere.