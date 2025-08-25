search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
Video O insula italiană, terorizată de capre sălbatice. „Au produs mai multe pagube în trei ani decât a făcut vulcanul în secole"

Publicat:

Locuitorii insulei Stromboli, cunoscută pentru vulcanul său activ, au descoperit că cea mai mare amenințare nu vine din partea erupțiilor, ci a turmelor de capre sălbatice care distrug vegetația și proprietățile locale. 

Insula italiană Stromboli, terorizată de capre sălbatice FOTO: X
Insula italiană Stromboli, terorizată de capre sălbatice FOTO: X

De secole, localnicii au trăit în siguranță la poalele vulcanului, cultivând măsline și capere. Însă, în ultimii ani, caprele sălbatice au început să îi terorizeze pe oameni. „Familia mea a fost aici din secolul al XVII-lea, dar dacă aceste capre continuă să se înmulțească, voi abandona Stromboli”, a declarat Gianluca Giuffre, comerciant local, pentru The Times.

Pe insulele Eoliene, inclusiv pe Stromboli și Alicudi, turmele de capre au devenit atât de numeroase încât distrug vegetația și construcțiile de piatră menite să protejeze insula de alunecările de teren, intră în case și pot chiar să atace oamenii.

Eram în grădina mea când o turmă mare a dat buzna căutând ceva de mâncare”, a povestit Federico Ascheri, locuitor al Stromboli. „O capră foarte mare care conducea turma s-a încruntat la mine când am încercat să îi sperii și m-au atacat cu toții, aruncându-mă în aer.” Partenera sa, Samira Salhi, a adăugat: „Au devenit așa de agresive că au început să se lupte între ele”.

Situație gravă în portul Ginostra

În portul Ginostra, cu doar 40 de locuitori permanenți, sute de capre au scăpat de pe versanții vulcanului în căutare de hrană. „Le găsești în cimitir, chiar și în biserică, iar tatălui meu de 78 de ani îi este teamă să mai iasă din casă”, a explicat Giuffre. Animalele au deteriorat terasamentele de piatră, provocând alunecări de teren care afectează cărările folosite în caz de evacuare și au avariat luminile heliportului.

În timpul ultimei erupții majore din 2019, vulcanul Stromboli a aruncat lavă și roci care au ucis un turist, însă Giuffre susține că impactul cel mai mare îl au caprele: „Au mâncat arbuștii de capere plantați de strămoșii mei și au produs mai multe pagube în trei ani decât a făcut vulcanul în secole”.

Autoritățile iau măsuri

Până de curând, problema caprelor sălbatice nu a fost tratată cu seriozitate, dar acum autoritățile recunosc că situația este de criză, afectând atât localnicii, cât și turiștii, și poate duce la procese penale dacă cineva va fi rănit grav.

Pe insula Alicudi, autoritățile plănuiesc să angajeze vânători pentru a reduce efectivul de capre după plecarea turiștilor. Planul inițial, de a prinde 800 de capre și a le trimite în ferme, a eșuat, animalele dovedindu-se prea agile. „Vom vedea cum merge în Alicudi, unde ne propunem să eradicăm caprele, apoi am putea trece la Stromboli ca să facem același lucru”, a spus Giovanni Dell'Acqua, oficial sicilian din departamentul pentru dezvoltare rurală.

Localnicii spun că situația nu mai poate ține cont de nemulțumirile activiștilor pentru drepturile animalelor. „Poți să găsești carne de capră la orice măcelar din Italia. Nu este niciun scandal”, a mai adăugat Dell'Acqua.

Viața cotidiană afectată

Daniela Simoncini, în vârstă de 78 de ani, se teme pentru măslinii ei de 200 de ani și povestește cum caprele urcă pe acoperișul casei, poluează apa colectată și lasă leșuri care pot fi purtătoare de boli. „Sunt eu singură împotriva unor turme de 50 de capre conduse de specimene mari cu coarne de 40 de centimetri”, a spus ea, amintind și de experiența sa din 2003, când o erupție vulcanică a distrus rezervorul de apă.

Europa

O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
