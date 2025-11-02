Un bărbat a murit după ce a căzut într-o fântână adâncă de zece metri, în Teleorman

Un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani din localitatea Caravaneţi, judeţul teleorman, a murit duminică, 2 noiembrie, după ce a căzut într-o fântână adâncă de zece metri.

Echipajele de intervenţie au reuşit să scoată victima la suprafaţă, însă aceasta nu a putut fi resuscitată, potrivit Agerpres.

]Când au ajuns la faţa locului, echipajele de intervenţie au constatat că un bărbat, de aproximativ 55 de ani, se afla la o adâncime de circa 10 metri, în stop cardio-respirator. Cu ajutorul echipamentelor din dotarea autospecialei, pompierii au coborât în fântână şi au extras victima în cel mai scurt timp posibil, aceasta fiind preluată apoi de echipajele medicale care au început manevrele de resuscitare, sub coordonarea medicului. Din păcate, cu toate eforturile depuse de salvatori, victima nu a răspuns procedurilor medicale, echipajul SAJ Teleorman declarând decesul", a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman.

Au intervenit o autospecială de lucru cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD, o autospecială multirisc şi o ambulanţă SAJ Teleorman încadrată cu medic.

Autorităţile competente au preluat cazul pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii acestui eveniment.

În aprilie, o femeie de 38 de ani a fost salvată de pompierii constănțeni, după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 18 metri. Incidentul s-a petrecut în localitatea Năvodari.

În vara anului trecut, o femeie de 86 de ani, care a căzut în fântână, în localitatea Gârla Mare, judeţul Mehedinţi, a fost scoasă decedată, după o intervenție a pompierilor de patru ore.