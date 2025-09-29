Foto A stat 54 de ore într-o fântână abandonată, printre șerpi: cum a rezistat o femeie din China

O femeie din China a fost salvată miraculos după ce a căzut într-o fântână abandonată, unde a rămas blocată timp de 54 de ore, luptând pentru supraviețuire. Ea a suferit mai multe răni și a fost internată în spital.

Incidentul s-a petrecut pe 13 septembrie, când femeia în vârstă de 48 de ani, cu numele de familie Qin, se plimba relaxată prin pădurile din Quanzhou, provincia Fujian, înainte de a cădea în fântâna adâncă, scrie South China Morning Post.

Familia ei a observat rapid dispariția femeii, iar pe 14 septembrie au alertat autoritățile. În dimineața următoare, fiul ei, după ce a epuizat toate celelalte căi, a contactat Centrul de Salvare de Urgență pentru asistență.

Un grup de 10 salvatori, echipați cu o dronă cu termoviziune, a început o operațiune de căutare amănunțită.

Potrivit căpitanului echipei, Du Xiaohang, ei au auzit brusc un strigăt slab de ajutor în jurul orei 13:45. Urmând sunetul, echipa a descoperit în curând fântâna adâncă, acoperită de vegetație.

Salvatorii au curățat rapid vegetația de la gura fântânii și în cele din urmă au zărit-o pe Qin, scufundată în apă, cu degetele palide agățate de pereții fântânii. Totuși, din cauza structurii unice a fântânii – îngustă la partea superioară și lărgită la bază – femeia nu a avut puterea să urce pe perete.

După ce s-a liniștit, s-a agățat de piatră cu o mână și a folosit-o cealaltă pentru a scoate trei pietre suplimentare, care să-i servească drept trepte improvizate pentru sprijin.

Agățându-se cu ambele mâini de perete, a rezistat în această poziție precar timp de peste două zile.

„Au fost multe momente în care am cedat complet de disperare. Fundul fântânii era complet întunecat, plin de țânțari și chiar cu câțiva șerpi de apă care înotau prin apropiere. Am fost acoperită de mușcături de țânțari și chiar am fost mușcată o dată pe braț de un șarpe de apă. Din fericire, nu era veninos și nu mi-a provocat răni serioase”, și-a amintit Qin.

Imediat după salvare, Qin a fost dusă la Spitalul Jinjiang și ulterior transferată la Spitalul Primar din Quanzhou pentru tratament suplimentar.

Medicii au transmis că femeia s-a ales cu două coaste fracturate și un plămân ușor colabat. Mâinile i-au suferit răni grave și ulcerații din cauza agățării de pereții fântânii.

În prezent, starea ei este stabilă, iar recuperarea completă este așteptată după câteva zile de observație.