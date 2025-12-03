Trei adolescente, reținute de poliție după ce au bătut cu sălbăticie o elevă în Teleorman. Au scos-o cu forța din sala de clasă și i-au luat telefonul

O elevă a fost smulsă din sala de clasă, împotriva voinței ei, dusă pe o stradă din apropiere și lovită cu brutalitate de un grup de fete.

O elevă de la un liceu din Roşiori de Vede a fost scoasă cu forţa din clasă de o colegă, dusă pe o stradă din apropierea unităţii de învăţământ şi bătută de mai multe fete, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.

Trei dintre minore au fost reţinute şi sunt cercetate pentru tâlhărie, ameninţare, lovire sau alte violenţe şi lipsire de libertate, scrie Agerpres.

"Din cercetări a reieşit că, la data de 2 decembrie a.c., o elevă a unui liceu din municipiul Roşiori de Vede, ar fi luat din sala de clasă o altă elevă împotriva voinţei sale şi ar fi dus-o pe o stradă din apropierea unităţii şcolare unde, împreună cu mai multe minore, ar fi exercitat acte de violenţă asupra acesteia şi i-ar fi luat din mână telefonul mobil, refuzând să i-l restituie. Ulterior, în aceeaşi zi, o parte dintre persoanele implicate, împreună cu alte două persoane ar fi exercitat din nou acte de violenţă asupra persoanei vătămate şi ar fi ameninţat-o pe aceasta", precizează IPJ Teleorman.

Împotriva persoanelor implicate au fost emise ordine de protecţie provizorii.