Mecanicul trenului implicat în accidentul feroviar din Teleorman, pus sub control judiciar

Mecanicul de locomotivă al trenului implicat în accidentul feroviar din data de 13 martie de la Roşiori Nord a fost pus sub măsura controlului judiciar, informează, joi, IPJ Teleorman, citat de Agerpres.

"La data de 16.03.2023, fiind în continuarea cercetărilor în dosarul penal privind accidentul feroviar din data de 13.03.2023, din staţia Roşiori Nord, poliţiştii din cadrul Biroului judeţean Poliţie Transporturi Teleorman au dispus reţinerea suspectului, mecanic de locomotivă al trenului IR 1822, pentru 24 ore. Acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede, cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale, procurorul dispunând măsura preventivă a controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 zile, precum şi punerea acestuia în libertate", precizează IPJ Teleorman.

Conform sursei citate, mecanicul are 36 de ani şi este din localitatea Filiaşi. Patru persoane au ajuns la spital, luni dimineaţa, după ce un tren s-a oprit brusc pe traseu, iniţial anunţându-se că a deraiat între Roşiorii de Vede şi Măldăeni şi fiind iniţiat Planul Roşu de Intervenţie, dar ulterior accidentul nu a fost confirmat.

Conform ISU Teleorman, 12 persoane au fost rănite atunci, însă opt au primit îngrijiri la locul incidentului şi nu a fost nevoie să fie transportate la spital. CFR SA a informat că două vagoane din compunerea unui tren privat de marfă încărcat cu autoturisme au deraiat luni dimineaţa, în jurul orei 4, la intrare în staţia Roşiori Nord, iar unul s-a răsturnat. Trenul avea ca staţie de destinaţie Portul Constanţa.

De ce autoritățile au comunicat defectuos

„Nu am avut toate informațiile dimineață și de aceea au fost contradictorii și informațiile noastre și am preferat să nu mai dăm comunicate care nu aveau legătură cu realitatea”. Aceasta este explicația șefului CFR Călători, Traian Preoteasa, referitoare la accidentul feroviar din Teleorman.

Acesta a explicat într-un interviu pentru hotnews.ro cum au decurs lucrurile și ce a făcut comunicarea defectuoasă. Abia la 9 ore după incident, autoritățile au admis că cele două trenuri s-au ciocnit.

"Prima avizare a evenimentului a dat-o compania de infrastructură, pentru că așa este regulamentar. Compania de infrastructură a notificat la 4.30 pe toată lumea că a fost o deraiere după care un tren de călători a depășit semnalul. Inclusiv ISU a dat această informare și să vă spun de ce, pe logică. Locomotiva despre care se spune că a lovit trenul de marfă era într-un punct, iar trenul răsturnat eu zic că era la aproape un kilometru de punctul unde era oprită locomotiva. Nu poți să tragi concluzia că s-au lovit două trenuri și unul a deraiat la un kilometru distanță. Eu am hotărât să nu mai dau comunicat, dar m-am urcat în mașină și am plecat la Roșiori și am dat primul comunicat la ora 13(...) și am spus atunci că este depășire de semnal cu lovire ușoară a trenului de marfă. Nu am avut toate informațiile dimineață și de aceea au fost contradictorii”, a explicat Traian Preoteasa, pentru HotNews.ro.