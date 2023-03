De ce autoritățile nu au spus că cele două trenuri s-au ciocnit în Teleorman. Șeful CFR Călători: „Eu am hotărât“

"Nu am avut toate informațiile dimineață și de aceea au fost contradictorii și informațiile noastre și am preferat să nu mai dăm comunicate care nu aveau legătură cu realitatea”. Aceasta este explicația șefului CFR Călători, Traian Preoteasa, referitoare la accidentul feroviar din Teleorman.

Acesta a explicat într-un interviu pentru hotnews.ro cum au decurs lucrurile și ce a făcut comunicarea defectuoasă. Abia la 9 ore după incident, autoritățile au admis că cele două trenuri s-au ciocnit.

"Prima avizare a evenimentului a dat-o compania de infrastructură, pentru că așa este regulamentar. Compania de infrastructură a notificat la 4.30 pe toată lumea că a fost o deraiere după care un tren de călători a depășit semnalul. Inclusiv ISU a dat această informare și să vă spun de ce, pe logică. Locomotiva despre care se spune că a lovit trenul de marfă era într-un punct, iar trenul răsturnat eu zic că era la aproape un kilometru de punctul unde era oprită locomotiva. Nu poți să tragi concluzia că s-au lovit două trenuri și unul a deraiat la un kilometru distanță. Eu am hotărât să nu mai dau comunicat, dar m-am urcat în mașină și am plecat la Roșiori și am dat primul comunicat la ora 13(...) și am spus atunci că este depășire de semnal cu lovire ușoară a trenului de marfă. Nu am avut toate informațiile dimineață și de aceea au fost contradictorii”, a explicat Traian Preoteasa, pentru HotNews.ro.

Când are voie să treacă pe roșu

Directorul CFR Călători a mai spus că mecanicul are peste patru ani de experiență și avea toate autorizațiile de drum. Acesta a fost suspendat și nu va mai conduce trenuri de călători până la finalizarea anchetei. Mecanicul a depășit controlat semnalul pe culoarea roșie. Traian Preoteasa a explicat în ce cazuri are voie un mecanic să treacă pe roșu.

„Are voie să o facă în condițiile când i se transmite de către impiegat că semnalul poate fi defect și nu reacționează la semnalele blocului de linie automat. El nu a avut aceste semnale, eu nu știu, comisia va stabili de ce a acționat butonul de depășire controlată. Din ce se știe, instalațiile erau în stare bună de funcționare, deci mecanicul nu avea niciun motiv să acționeze acel buton”. Trebuie spus că acțiunea de depășire controlată, prin apăsarea acelui buton, a anulat efectele sistemului de frânare automată.

Despre vinovatul în acest accident, șeful CRF Călători a spus că, deocamdată, elementul cauzator este mecanicul.

„Dacă luăm evenimentul în totalitatea lui, principalul vinovat, elementul cauzator, este mecanicul. Dar, în totalitatea lui, evenimentul complex cu răsturnări și cu toate...părerea mea este că va mai găsi și alte cauze comisia. Nu știu, ea va analiza. Este clar însă că principalul vinovat, generatorul de eveniment, este mecanicul care a trecut controlat pe culoarea roșie”.

CFR confirmă faptul că trenul de călători ce intra în gară a lovit trenul de marfă

Primele verificări la locul incidentului din Teleorman indică faptul că mecanicul trenului de călători, care urma să intre în staţia Roşiori Nord la altă linie, a tamponat ultimul vagon al garniturii de marfă, aflată în mers pentru garare, anunța un comunicat al CFR SA pe 13 martie.

Aceste informaţii sunt deja verificate şi analizate de membrii Comisiei de anchetă a Agenţiei de Investigare Feroviară Română (AGIFER), care va stabili cu exactitate cauzele producerii deraierii trenului privat de marfă.

12 persoane au fost rănite

Două vagoane din compunerea unui tren privat de marfă încărcat cu autoturisme au deraiat luni dimineaţa, în jurul orei 4:00, la intrare în staţia Roşiori Nord, iar unul s-a răsturnat, a anunţat CFR SA, luni dimineaţa. La rândul său, CFR Călători a informat iniţial că din primele informaţii trei pasageri din trenul IR 1822 Arad - Bucureşti Nord, aflat în spatele trenului de marfă deraiat, în momentul frânării de urgenţă a trenului s-au lovit, aceştia fiind preluaţi de echipajele medicale pentru acordarea de îngrijiri. Conform ISU Teleorman, 12 persoane au fost rănite, însă opt au primit îngrijiri la locul incidentului şi nu a fost nevoie să fie transportate la spital.

„Menţionăm, totodată, faptul că, din primele verificări şi conform informaţiilor preliminare transmise de personalul feroviar aflat la faţa locului, mecanicul trenului IR 1822, care urma să intre în staţie la altă linie, a depăşit semnalul de intrare în staţie, care era deja în poziţia OPRIRE (culoarea ROŞIE) şi a tamponat ultimul vagon al garniturii de marfă, aflată în mers pentru garare. Aceste informaţii sunt deja verificate şi analizate de membrii Comisiei de anchetă AGIFER, comisie care va stabili cu exactitate cauzele producerii deraierii trenului privat de marfă”, preciza CFR SA.