Bebeluș născut în ambulanță, pe drumul spre spital, în București

Un copil nerăbdător să vină pe lume s-a născut în ambulanță, pe traseul către spital, cu ajutorul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov (SABIF).

Totul a pornit de la un apel la 112, prin care se anunța că o femeie însărcinată intrase în travaliu. La fața locului a fost trimisă o ambulanță tip B2, formată dintr-o asistentă medicală și un ambulanțier. După preluarea pacientei, situația s-a complicat rapid: în drum spre spital, travaliul a progresat, iar nașterea a devenit iminentă.

„La evaluarea medicală, membrii echipajului au constatat că nașterea era iminentă: capul bebelușului era deja vizibil”, au transmis reprezentanții ISU.

O misiune specială pentru echipaj

Nașterea a avut loc chiar pe targă, în ambulanță. „A fost o provocare pentru asistentă, care a avut pentru prima dată o astfel de misiune, dar a gestionat situația cu mult calm și profesionalism”, precizează ISU. În doar câteva minute, contracțiile au progresat, iar sub supravegherea atentă a cadrelor medicale, copilul a venit pe lume în siguranță.

Primele plânsete au umplut autospeciala de bucurie și emoție, moment descris de ISU ca fiind unul cu adevărat aparte.

Mama și copilul, în siguranță

După naștere, echipajul s-a asigurat că atât mama, cât și nou-născutul au ajuns în siguranță la spital, unde au fost predați personalului medical de specialitate.

ISU a transmis un mesaj de felicitare pentru părinți și de recunoștință pentru echipa de salvare: „Felicitări părinților norocoși și un gând bun pentru echipa de salvare, care a demonstrat încă o dată că se află la datorie în cele mai neașteptate momente! Vă mulțumim!”.