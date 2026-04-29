Descoperire macabră în Sectorul 3: o femeie s-a spânzurat de aparatul de aer condiționat, în exteriorul blocului

O femeie în vârstă de 42 de ani din Sectorul 3 a ales să-și pună capăt zilelor spânzurându-se de aparatul de aer condiționat aflat în exteriorul imobilului în care locuiește.

Locuitorii unui imobil din Sectorul 3 au avut parte de imagini șocante miercuri dimineața, după ce au văzut atârnat de aparatul de aer condiționat al unui bloc cadavrul unei femei.

Ei au sunat la Poliție, iar oamenii legii au ajuns de urgență la locul indicat, constatând că evenimentul a avut loc la etajul doi al blocului.

„Din primele verificări, s-a stabilit că femeia s-ar fi aflat singură în imobil, ușa de acces fiind închisă, asigurată. La acest moment, activitățile sunt în dinamică. Trupul neînsuflețit va fi transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării autopsiei”, potrivit poliției.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Serviciul Omoruri, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc tragicul eveniment.