Pierderi uriașe la cea mai „profitabilă” mină din România. Cum s-au evaporat milioanele de euro de la Cupru Min

Cupru Min Abrud, una dintre cele mai importante companii miniere din România, a înregistrat pierderi importante în primele șase luni din 2023.

Societatea din județul Alba a avut în primul semestru al acestui an o pierdere totală de 30 de milioane de lei (6 milioane de euro), potrivit bilanțului contabil. Rezultatul economic contrastează puternic cu profitul de 35,7 de milioane de lei (7 milioane de euro) pe care l-a avut în perioada similară a anului 2022.

Societatea a avut în cele șase luni din 2023 cheltuieli totale de 202 milioane de lei, mai mari cu 27 de milioane raportat la primul semestru din 2022. Pierderea financiară din acest an a fost de 7,5 milioane de lei, în timp ce pierderea din exploatare a fost de 22,5 milioane de lei.

Cheltuielile de exploatare au fost mai mari în acest an cu 20 de milioane de lei, iar cele cu personalul au crescut, de asemenea, cu aproape 6 milioane de lei. Veniturile din exploatare au fost în 2022 de 165 de milioane de lei, pe când în 2022 s-au ridicat la 204 milioane de lei.

Rezultatul financiar negativ a fost afectat de valoarea producției vândute, care s-a cifrat la doar 122 de milioane de lei, mai puțin cu 100 de milioane de lei față de primele șase luni din 2022. Societatea și-a desfășurat activitatea în 2016 cu un număr mediu de 614 salariați. În aceeași perioadă a plătit suma de 9,5 milioane de lei în contul redevenței miniere la bugetul de stat.

„A fost un an foarte greu, cu volum mare de probleme, care s-au accentuat pe fondul condițiilor din imediata apropiere – Rusia, dar și Ucraina care este un furnizor de materii prime și materiale pentru noi. Avem un an pe care-l putem încheia cu succes, deși problemele și provocările au fost și sunt în continuare”, a spus directorul Cupru Min, Tiberiu Rația, citat de alba24.ro.

Acesta a completat că au mai fost probleme legate de costul energiei și de cursul de schimb la vânzarea de cupru.

„Energia electrică a fost plafonată la 1.3 mW, în prețul nostru de cost era undeva până la 20% influență. Cu creșterea energiei peste niște limite, am ajuns la 40%. În primele 7 luni ale anului a făcut să nu mergem într-o direcție bună, am înregistrat pierderi. Începând cu august-septembrie-octombrie, am redresat această problemă, tocmai pentru că energia electrică a scăzut pe plan național. Cu costuri mai mici, ne-am înscris în prețul final al vânzării de cupru. Vindem cuprul prin traderii internaționali, care țin cont de bursa de la Londra. Noi vindem în dolari, iar produsele de pe piață le cumpărăm în lei. Schimbul valutar nu ne-a avantajat în acest an. Dolarul a fost mai slab cotat, cuprul a fost mai jos cotat, intrările noastre au scumpe, produsul finit a fost mai ieftin”, a precizat Rațiu, potrivit sursei citate.

Cel mai important angajator din zona Apusenilor

Cupru Min Abrud este o companie din domeniul mineritului neferos ce are ca acţionar unic statul român. Societatea a obţinut rezultate pozitive până în 2023 și a realizat investiţii doar prin finanţare proprie. Pierderile înregistrate s-au datorat și scăderii cotației cuprului la bursa de metale de la Londra, la mai puțin de 8.000 de dolari pe tonă.

Minereul explotatat din cariera de la Roşia Poieni are un conţinut de 0,37 – 0,4% cupru. În urma prelucrării în cele două linii de flotaţie existente la Uzina din Dealul Piciorului, concentraţia ajunge la 20-21%. Concentratul de cupru este vândut prin intermediului unui trader din Elveția în China.

Societatea și-a desfășurat activitatea în 2016 cu un număr mediu de 614 salariați, fiind cel mai mare angajator din zona Munților Apuseni. În aceeași perioadă a plătit suma de 9,5 milioane de lei în contul redevenței miniere la bugetul de stat.

Recent, compania a fost vizitată de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, care a promis ajutor de stat pentru creșterea capacității de producție.

„La Cupru Min am identificat două proiecte. Unul este cel referitor la creșterea capacității de producție și a rămas să avem prezentate coordonatele principale și costul investiției, precum și modul cum vom operaționaliza schema de ajutor de stat. Al doilea proiect se referă la prelucrarea minereului de cupru și obținerea de produse finite, de interes strategic pentru Cupru Min, din care țara are de câștigat”, a declarat Marcel Boloș.